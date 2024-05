Morre Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, aos 32 anos

Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido e empresária, morreu aos 32 anos na manhã desta terça-feira (28), em Manaus, no Amazonas. A morte foi confirmada pela família, mas a causa não foi informada, de acordo com o portal g1.

Amigos e familiares homenagearam a amazonense nas redes sociais e fizeram publicações de despedida. Por meio da conta oficial no Instagram, o Boi Garantido manifestou o luto.

Veja também Zoeira Samara Felippo é condenada a pagar indenização de R$ 15 mil a Mário Frias após publicação nas redes Zoeira Morre Gustavo Mullem, ex-guitarrista da Camisa de Vênus, aos 72 anos

"Querida Sinhazinha da fazenda Djidja Cardoso, que Deus te receba em seus campos floridos para seu descansar!!!", diz a legenda do post do Boi Garantido.

Djidja Cardoso representou a sinhazinha da fazenda no Festival Folclórico de Parintins entre 2016 e 2020. Após deixar as apresentações do festival, passou a trabalhar à frente de uma rede de salão de beleza ao lado da família no Amazonas.