Morre Gustavo Mullem, ex-guitarrista da Camisa de Vênus, aos 72 anos

Morreu nesta segunda-feira (27) em Salvador o ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus, Gustavo Mullem, aos 72 anos. A informação foi confirmada pelo músico Luiz Mullem, filho do artista, em publicação no Instagram.

O músico fazia tratamento contra um câncer de pulmão e estava internado no Hospital Aliança, em Salvador. A causa da morte, no entanto, não foi informada pela família. Ele deixou três filhos e uma esposa.

Segundo informação do g1, o corpo dele será cremado às 11h30, no Cemitério Campo Santo, na capital baiana. Antes disso, às 11h, uma missa será realizada no local. Nas redes sociais, Luiz Mullem informou ainda que o local estará aberto desde às 8h para recepção de amigos e familiares.

Último a tocar com Raul Seixas

Gustavo Mullem foi da formação original do Camisa de Vênus, onde gravou cinco discos. Ele também foi o último guitarrista a tocar com Raul Seixas.

A morte do músico aconteceu quase sete anos depois do falecimento do colega de banda, Karl Franz Hummel. O músico teve câncer no fígado, em junho de 2017.