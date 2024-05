Éder Militão ganha quanto? Veja o valor da pensão paga à filha com Karoline Lima

O processo envolvendo a influenciadora cearense Karoline Lima e o jogador Éder Militão ganhou novos desdobramentos nesta segunda-feira (27). De acordo com publicação do jornal Metrópoles, o salário do zagueiro do Real Madrid é cerca de R$ 6,5 milhões, ou seja, R$ 78 milhões anuais. No entanto, os gastos com a pensão de Cecília, filha do ex-casal, é de cerca de R$ 25 mil mensais. Segundo Karoline, o valor oferecido pelo pai à criança é desproporcional aos rendimentos do atleta e ao padrão de vida que ele ostenta nas redes sociais.

Entre as despesas incluídas na pensão, estão as aulas de natação, medicamentos, plano de saúde, roupas e atividades extras da bebê. Segundo a defesa de Militão, o jogador paga um aluguel de até R$ 10 mil e seis salários mínimos - cerca de R$ 8 mil por mês. Além disso, o pai também arca com o salário de uma funcionária doméstica e uma babá, que totalizam em torno de R$ 6 mil. Ao todo, Éder desembolsa cerca R$ 25 mil mensais com as despesas de Cecília.

Veja também Zoeira Karoline Lima diz que Militão ofereceu moradia para filha em periferia e revela custos da criança Zoeira Karoline Lima rebate falas de Éder Militão e expõe conversas: 'Me humilhei pra contratar babá'

Nos últimos dias, o zagueiro do Real Madrid decidiu processar novamente a ex, Karoline Lima. O motivo do processo seria o fato da Influenciadora estar impedindo que a filha deles, Cecília, viajasse para encontrar o pai em Madrid até que uma nova babá, de confiança da mãe, fosse contratada para acompanhá-la.

Por sua vez, Éder teria dito que não era necessária a presença de outro profissional e ainda pediu no processo que Karoline seja proibida de se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro. A alegação seria que ela está em uma "aventura amorosa" e que a mudança mudará a rotina da filha.

Militão ofereceu moradia para filha em periferia

Em sequência de stories publicada no Instagram, a criadora de conteúdo declarou que o jogador pouco contribui para garantir um padrão de vida confortável para a pequena Cecília, de 1 ano e 8 meses: “Eu falei que o bom padrão de vida da minha filha, quem proporcionava era eu, e não o pai milionário”.

“Sabe o apartamento maravilhoso que moro em São Paulo e o quartinho da Cecília, coisa mais linda, de revista? Quem mobiliou fui eu. Sabe o meu aluguel? R$ 37 mil. O que ele me ofereceu para ajudar foi R$ 8 mil, e eu consegui R$ 10 mil com muita luta e muita humilhação”, afirmou Karoline.

A influenciadora ainda compartilhou a captura de tela de uma troca de mensagens com o ex-companheiro, em que Militão se oferece para pagar por um imóvel em Pirituba, na região periférica de São Paulo, para Karoline e Cecília morarem.

Em outro trecho da publicação, Karoline pontua que, pelo padrão de vida que ostenta, o atleta já poderia ter comprado uma residência e a colocado no nome da filha, o que não ocorreu.

PROCESSO ANTERIOR

Essa não é a primeira vez que Karoline e Éder movimentam a internet com processos judiciais. Em 2022, o jogador acionou a influenciadora na Justiça por danos morais. Na época, ele pediu R$ 45 mil por danos morais, alegando que Karoline fez postagens prejudicais a sua imagem, incitando os internautas a ofendê-lo.

Em outubro do mesmo ano, o jogador entrou em um novo processo contra Karoline Lima, solicitando para pagar R$ 6 mil de pensão alimentícia para a filha do casal, Cecília.