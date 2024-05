Karoline Lima rebate falas de Éder Militão e expõe conversas: 'Me humilhei pra contratar babá'

A influenciadora cearense Karoline Lima publicou uma sequência de stories para rebater o ex-namorado, o jogador do Real Madrid, Éder Militão, sobre o relacionamento deles e os cuidados com a filha do ex-casal, Cecília. O atleta deu uma entrevista neste sábado (25) e disse que a primogênita é impedida de visitar os avós paternos e diz que está "cansado de mentiras" e disse só querer o bem da menina. Nos últimos dias, o zagueiro decidiu processar novamente Karoline, pois ela estaria impedindo uma viagem da pequena para a Espanha até que uma nova babá, de confiança da mãe, fosse contratada para acompanhá-la.

Em reposta às declarações da entrevista, Karoline expôs conversas e desmentiu alguns fatos, além de acusar o jogador de tentar manipulá-la. A influencer relatou que ela e a filha, ainda recém-nascida, foram "despachadas" da Espanha, onde o jogador mora, e que ela teve de se "humilhar" para ele contratar uma babá.

"Primeiro ele falou que a única preocupação dele é que a filha seja bem cuidada. [...] Depois que a Cecilia nasceu, eu já estava fora da casa dele. Eu pedi, me humilhei, na verdade, para ele contratar uma babá ou alguém para me ajudar em casa durante o dia. [...] E ele me dizia que se dormisse bem, eu dava conta", fala a modelo, em vídeo.

Legenda: Influenciadora cearense relata que se humilhou para conseguir babá Foto: Reprodução/Instagram@karolinel

Na entrevista ao colunista Lucas Pasin, Militão fala que queria Cecília e Karoline morando perto dele, mas não é o que a cearense fala: "Ele despachou a gente de lá. Ele mandou a gente voltar para o Brasil. E ele só tocou de novo nesse assunto, pedindo para a gente voltar para Madrid no ano passado. Porque ano passado ele queria voltar para mim".

"Ele fala também na entrevista que eu estava proibindo a Cecilia de ver os avós, o que é uma mentira. Eu inclusive mandei uma mensagem convidando os pais dele para visitar a Cecilia quando quisessem. [...] Agora você me pergunta, em todo esse tempo que passei em São Paulo, quando foi que os pais dele foram ver a Cecilia? Nenhuma vez", rebate Karoline.

Veja também Zoeira Éder Militão demite funcionária que trabalhava na casa de Karoline: 'Ele está prejudicando a filha' Zoeira Éder Militão processa Karoline Lima e cita relacionamentos da influenciadora: 'Aventura amorosa' Zoeira Fiuk afirma ser heterossexual após trecho de programa viralizar: 'Desculpa decepcionar vocês' Zoeira Anitta debocha moção de repúdio de deputados contra ela, Madonna e Pabllo Vittar: 'preocupadíssima'

Militão propôs 'limpeza de imagem' em volta do casal

Karoline conta que a única vez que ele quis que ela se mudasse para Madrid foi em 2023, quando ele tentou uma reconciliação para "limpar sua imagem".

Legenda: Karoline expôs que Militão tentou voltar com ela para "limpar a imagem" Foto: Reprodução/Instagram@karolinel

"Queria usar a minha imagem e a da Cecilia para criar uma série de família feliz, mostrando que o amor supera tudo. Mostrando que ele é um bom pai, um pai presente. O que é uma mentira", diz. A influencer publicou uma captura de tela de uma apresentação de slides à imprensa sobre o casal e sua filha.

O casal vem trocando farpas nas redes sociais desde a última semana. Nesta nova sequência de exposições, Karoline relembra e finaliza: "Depois pediu R$ 40 mil. Uma ex dele também me processou, ela ficava com ele quando ele ainda estava comigo. E agora ele está me processando mais uma vez pedindo esses absurdos. Como ele fala que nunca quis me processar? Só pode viver em uma realidade paralela e achar que eu e vocês somos trouxas".