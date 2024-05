Éder Militão demite funcionária que trabalhava na casa de Karoline: 'Ele está prejudicando a filha'

A influenciadora cearense Karoline Lima voltou a se pronunciar, nesta sexta-feira (24), sobre o comportamento de Éder Militão, pai de sua filha, Cecília. Em seus stories, ela revelou que o jogador demitiu a funcionária doméstica que trabalhava para atender as necessidades de Cecília.

"Ele tá prejudicando a própria filha dele", escreveu a influenciadora.

Nos últimos dias, o zagueiro do Real Madrid decidiu processar novamente sua ex, Karoline Lima. O motivo do processo seria o fato da Influenciadora estar impedindo que a filha deles, Cecília, viajasse para encontrar o pai em Madrid até que uma nova babá, de confiança da mãe, fosse contratada para acompanhá-la.

Por sua vez, Éder teria dito que não era necessária a presença de outro profissional e ainda pediu no processo que Karoline seja proibida de se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro. A alegação seria que ela está em uma "aventura amorosa" e que a mudança mudará a rotina da filha.

Karoline então se pronunciou em seu perfil do Instagram na manhã desta sexta-feira (24), afirmando que passou os últimos dias ausente das redes sociais para coletar provas. Ela afirmou que sua advogada está cuidando do caso.

"Dei uma sumida esses dias, sim. Mas eu tava sumida por um bom motivo. Tava separando muitos prints, muitas provas, muitas conversas", disse a influenciadora.

Karoline ainda afirmou que dessa vez autorizou sua advogada, Gabriela Garcia, a entrar com todas as ações e processos que cabem a situação, mesmo que anteriormente ela nunca tenha permitido.

Processo anterior

Essa não é a primeira vez que Karoline e Éder movimentam a internet com processos judiciais. Em 2022, o jogador acionou a influenciadora na Justiça por danos morais. Na época, ele pediu R$ 45 mil por danos morais, alegando que Karoline fez postagens prejudicais a sua imagem, incitando os internautas a ofendê-lo.

Em outubro do mesmo ano, o jogador entrou em um novo processo contra Karoline Lima, solicitando para pagar R$ 6 mil de pensão alimentícia para a filha do casal, Cecília.

Novo pronunciamento

Horas depois de ter se pronunciado sobre o assunto, Karoline voltou a falar sobre a postura de Éder na tarde desta sexta-feira(24). A influenciadora revelou que a funcionária doméstica, contratada para cuidar das necessidades da filha dos dois, havia sido demitida através de uma ligação. Segundo ela, a funcionária foi desligada, pois estava no Rio de Janeiro acompanhando a criança e não em São Paulo, onde elas moravam.

"A partir do momento que a funcionária sai de São Paulo ele não tem mais que pagar 1 centavo pra funcionária porque só poderia estar ajudando se a Cecília estivesse em SP", escreveu a influenciadora, reproduzindo o que o contador de Éder teria usado como justificativa para demitir a funcionária.

Ela ainda informou que a professora de natação da criança não estava sendo paga desde o momento em que ela e a filha foram para o Rio de Janeiro, mesmo que as aulas estivessem acontecendo de forma online.