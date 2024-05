Éder Militão processa Karoline Lima e cita relacionamentos da influenciadora: 'Aventura amorosa'

Éder Militão decidiu processar novamente sua ex, a influenciadora Karoline Lima, após ela impedir que a filha deles, Cecília, viajasse para encontrar o pai até que uma nova babá seja contratada para acompanhá-la. As informações foram divulgadas pelo perfil Gossip do Dia.

O zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, por sua vez, teria dito que não era necessária a presença da profissional e que não queria nenhuma pessoa estranha em sua residência.

Ainda conforme a página, um dos pedidos que teriam sido feitos por Militão no processo, é que Karoline seja proibida de se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro. A alegação seria que ela está em uma "aventura amorosa" e que a mudança mudará a rotina da filha. Atualmente, a influenciadora está namorando o jogador do Flamengo, Leo Pereira.

Veja também Zoeira Luana Piovani comenta sobre uso de maconha no dia a dia: 'Consigo amenizar a minha inquietude' Zoeira Tony Ramos está em processo de reabilitação com fisioterapia no hospital, diz boletim

Fotos anexadas na ação

Na ação, Éder Militão teria anexado fotos de Karoline com o ex-namorado, Gui Araújo, na tentativa de mostrar que ela está sempre trocando de parceiros.

O Real Madrid, time espanhol onde joga Militão, decidirá a Champions League, maior competição de clubes do planeta, no próximo dia 1º de junho, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha. A partida ocorrerá em Londres, na Inglaterra. A página Gossip do Dia disse que já existe uma decisão obrigando que Karol permita a viagem de Cecília para assistir à final do time do pai dela, mas a condição é que a criança esteja com uma pessoa de confiança da mãe.