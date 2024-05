Luana Piovani comenta sobre uso de maconha no dia a dia: 'Consigo amenizar a minha inquietude'

Luana Piovani revelou que a primeira atividade que faz ao acordar é fumar um baseado de maconha. Em entrevista a revista Breeza, nesta quinta-feira (23), a atriz contou que a droga a acalma e atua na sua ansiedade.

"Ela [a maconha] restabelece meu modus operandi, eu consigo amenizar a minha inquietude e consigo aflorar o que em mim tem de melhor, que é a minha criatividade, minha imaginação, minha sensibilidade. Então tudo é bom. Me ajudou nesse lugar de relaxamento, de diminuir o nível de ansiedade, de estresse", frisou.

Mocinha de diversas novelas, Piovani revelou que gosta de ter relações sexuais sob o efeito da substância. "Curto muito, mas meu namorado não fuma. Desperta todos os sentidos, e é por isso que gosto da maconha", continuou.

A ex-modelo explicou também que não faz o uso da droga quando está atuando em peças teatrais. "Eu estudo, eu gravo, eu decoro, eu dou coletiva, eu faço entrevista, eu fotografo", pontuou.

Relação com Pedro Scooby e os filhos

A ex de Pedro Scooby também contou que a cannabis a ajudou quando foi vítima de misoginia no judiciário.

"A maconha sempre me ajudou nesse lugar de relaxamento, de diminuir o nível de ansiedade, de estresse, mas hoje em dia eu tô vivendo estresse de gente grande, né? Vida adulta, judiciário misógino, machista, xenofóbico, moedor de mãe. Então aí a maconha não chega, aí a gente precisa de alopatia mesmo, porque aí o negócio desanda, tipo, não respiro direito, não durmo direito, não como direito, aí o negócio precisa ser mais sério, infelizmente", descreveu.

Piovani ainda declarou que ex-marido não fumava maconha. "Fui casada com o único surfista que conheço que não fumava, ou que fuma, maconha", disparou.

A artista revelou que não fuma na frente dos filhos, mas já explicou a Dom, de 12 anos, o que era maconha, após ser questionada por ele.

"Ele já começou 'ah, mãe, isso é maconha, né?'. Eu sempre expliquei da maneira mais óbvia, eu falava ‘meu amor, tá vendo essas fotos que vem no maço de cigarro? Deixa eu ler aqui ó, esse cigarro contém mais de 1.500 substâncias tóxicas, ou seja, alguém vai lá, planta o tabaco, tira o tabaco da terra, e daí joga um monte de veneno junto do tabaco, bota na caixinha e vende. A mamãe fuma só o que sai da terra, só o tabaco. Eu não gosto desses outros, desses venenos que colocam, tanto é que você nunca viu na vida a mamãe fumando um cigarro desses brancos. A mamãe fuma esse'. Só que daí eles foram crescendo e perguntando se isso é maconha, e não é exatamente maconha, existem outros nomes, essa daqui é skunk, mas é o natural e tal, e aí acho que foi desmistificando porque fui lidando com naturalidade", refletiu.