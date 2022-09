Éder Militão aciona Karoline Lima na Justiça e pede R$ 45 mil por danos morais

A influenciadora digital cearense Karoline Lima, de 26 anos, foi acionada na justiça pelo ex-namorado e pai da filha dela, o jogador do Real Madrid Éder Militão. Ele pede R$ 45 mil por danos morais. A informação foi dada por Fábia Oliveira, do site Em Off.

O jogador alega que postagens que Karoline fez nas redes sociais enquanto eles passavam por uma crise no relacionamento teriam incitado os internautas a ofendê-lo. O Facebook e o Google também são citados no processo.

"Tais importunações estão ocorrendo de forma constante e inesperada por meio de [Karol], que utiliza sua conta pessoal, através de seu perfil e comentários que são direcionadas diretamente à pessoa de [Militão] na rede social citada, expondo publicações, vídeos, stories no intuito único de desgastar a imagem de [Militão], acompanhado de um discurso dotado de teor pejorativo", diz a defesa de Militão, em processo obtido pelo UOL Esporte.

O jogador ainda pede que a ex-namorada seja impedida de publicar conteúdos insultuosos sobre ele nas redes.

Em julho, a juíza Eliana Adorno de Toledo Tavares indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte de Militão porque o atleta apresentou publicações apenas de outras pessoas, e não de Karoline.

Uma audiência virtual de conciliação entre o ex-casal está marcada para o dia 27 de fevereiro de 2023.

Karoline se diz "consternada" e "impactada"

Legenda: Publicações de Karoline no Instagram, na tarde desta sexta-feira (9), mostram a influenciadora chorando Foto: Reprodução/Instagram

A advogada de Karoline disse ao UOL que a cearense está “consternada” e “impactada” após saber do processo pela imprensa.

“Era algo que realmente não esperávamos. A Karol ainda está consternada, não quer aparecer ou se manifestar no momento. Ela não foi devidamente citada, a citação foi enviada para a casa do Éder no Brasil. Ela ainda está absorvendo tudo, mas já estamos empenhados preparando nossa defesa”.

A influenciadora fez publicações no Instagram Stories, nesta sexta-feira (9), e apareceu chorando nas imagens.

Fim do namoro

No dia 6 de julho, Karoline confirmou o término do namoro com Éder Militão. Quatro dias depois, nasceu a primeira filha do casal, Cecília.

Em agosto, ela, que até então morava com o ex, tomou a decisão de deixar a casa do atleta em Madri. Ela ainda afirmou que assim que possível, quando resolver a documentação da filha, voltará ao Brasil com Cecília.