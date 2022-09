Netflix anuncia documentário com bastidores do penta do Brasil na Copa em 2002; veja trailer

A Netflix divulgou nesta sexta-feira (9) o trailer do documentário “Brasil 2002: Os Bastidores do Penta” baseado na conquista do pentacampeonato da Copa do Mundo da Seleção Brasileira, no Japão, há 20 anos. A produção chega ao streaming no dia 4 de outubro.

O documentário conta com participações de atletas que participaram da campanha brasileira, além de adversários, jornalistas esportivos e do árbitro da final contra a Alemanha, o italiano Pierluigi Collina.

A produção passeia pela derrota do Brasil para a França em 1998 até a conquista do pentacampeonato em 2002. Em 30 de julho, o título comemorou 20 anos.

Veja trailer do documentário “Brasil 2002: Os Bastidores do Penta”

Ficha Técnica

Direção, roteiro e produtor executivo: Luis Ara.

Showrunner: Arianna Peretta.

