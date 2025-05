Duelo contra o Fortaleza será o único com presença da torcida do Bucaramanga como visitante

Fortaleza e Atlético Bucaramanga se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida, que pode decretar a classificação antecipada do Leão para as oitavas de final, será a única vez que a torcida do Bucaramanga poderá acompanhar o time como visitante nesta fase da competição.

A presença dos torcedores colombianos é possível devido à ausência de punições para esse jogo. No confronto contra o Racing, o Bucaramanga não teve torcida por conta de uma punição aplicada ao clube argentino, em decorrência do uso de sinalizadores na semifinal da Sul-Americana de 2024. Já diante do Colo-Colo, o clube colombiano também não poderá ter presença de sua torcida, como punição após a confusão generalizada na partida contra o Fortaleza no Chile.

Mesmo com a logística complicada e os altos custos para sair do nordeste colombiano rumo ao Brasil, um grupo de torcedores do Bucaramanga conseguiu viajar até Fortaleza, segundo a Out of Context Libertadores, página destinada a informações de bastidores da competição. Alguns saíram há semanas, pegando caronas e improvisando trajetos. Ao chegarem na capital cearense, foram recebidos com hospitalidade pela torcida Leões do TUF, uma das organizadas do Fortaleza, numa demonstração de respeito entre os clubes.

El próximo martes, Fortaleza recibirá al Atlético Bucaramanga de Colombia por la Fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.



Na tabela, o Fortaleza é o segundo colocado do Grupo E com 7 pontos em quatro jogos e pode garantir a classificação com a vitória. Já o Atlético Bucaramanga é o terceiro colocado, com 5 pontos, atrás do próprio Fortaleza e do Racing, primeiro colocado também com 7 pontos. O confronto é decisivo tanto para os planos do Leão quanto para as esperanças do clube colombiano em avançar de fase.