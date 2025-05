Santos x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca da primeira vitória fora de casa na Série A, o Ceará encara o Santos, nesta segunda (12), às 20h, pela oitava rodada da competição. As equipes vivem situações distintas na tabela de classificação, com o Vovô vindo de triunfo, enquanto o Peixe vem de sequência negativa no Brasileirão. O duelo desta noite acontece no Allianz Parque, em São Paulo.

Veja também Jogada Marllon destaca foco do Ceará nos 45 pontos e alerta para perigos contra o Santos Jogada Santos pode ter reforços para enfrentar o Ceará; Veja lista Jogada SAF do Ceará e finanças: Exclusiva com o CEO do clube Danilo Bittencourt Jogada Vina vai voltar para o Ceará? Entenda a possibilidade de retorno do meia ao Vovô

O Vovô bateu o Vitória por 1 a 0 na última rodada e chegou aos 11 pontos em 7 partidas no Brasileirão. Depois do triunfo no PV, o Ceará contou com nove dias de preparação para a partida diante do alvinegro praiano. Até a parada para o Mundial de Clubes, o time de Léo Condé tem mais cinco duelos, quatro pela Série A. O Alvinegro de Porangabuçu tenta hoje quebrar tabu de nunca ter vencido o Santos em São Paulo.

Já o Santos perdeu para o Grêmio por 1 a 0, fora de casa, e está na zona de rebaixamento com apenas 4 pontos somados até aqui. Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite na seleção brasileira, é quem comanda o time da Vila Belmiro e vai para o segundo jogo à frente do Peixe. A equipe do litoral paulista vem de três derrotas seguidas e não contará com Neymar, que segue fora por conta de lesão.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do SporTV, Premiere, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VOZÃO?

O Ceará vai ao Allianz Parque em busca da primeira vitória fora de casa no Brasileirão deste ano. Até aqui, o time alvinegro conseguiu somar um ponto longe da capital cearense, com o empate diante do Red Bull Bragantino. Nos outros dois compromissos, o time de Condé foi derrotado por Juventude e Bahia.

Léo Condé deve repetir a base do time que encarou o Vitória pela última rodada, no PV. O Vozão tem a eficiência no ataque como ponto positivo, tendo feito nove gols em sete jogos até aqui. A artilharia é puxada por Pedro Raul com quatro bolas na rede, seguido por Marllon, com dois, além de Pedro Henrique, Matheus Araújo e Aylon que fizeram um gol cada.

Diante do Santos, o Ceará quer repetir os feitos contra Grêmio e Vitória, quando não teve a defesa vazada. O time alvinegro tomou sete gols em sete partidas até aqui na Série A. Atleta com mais minutos jogados com a camisa do Vovô na temporada, o zagueiro Marllon avaliou a busca pelos objetivos traçados para o ano.

"Muitas pessoas de fora desconfiam do que podemos fazer. Desde os primeiros jogos a gente tem mostrado o quanto nós somos capazes. A diretoria e a comissão técnica foram felizes quando formou o grupo ideal, para que pudéssemos competir. A realidade é fazer os primeiros 45 pontos, quando a gente atingir isso, nós vamos correr atrás de competições internacionais, Sul-Americana e Libertadores, só depende da gente, de continuarmos fortes principalmente dentro de casa", destaca o capitão alvinegro. Marllon Zagueiro do Ceará

COMO CHEGA O PEIXE?

Com apenas 4 pontos conquistados, o Santos já ligou o sinal de alerta no Brasileirão. Sob novo comando, depois da demissão de Pedro Caixinha, a equipe quer voltar ao caminho das vitórias com o apoio do seu torcedor. O Alvinegro praiano bateu apenas o Atlético-MG na competição, empatou contra o Bahia e perdeu para Vasco, Fluminense, São Paulo, Red Bull Bragantino e Grêmio.

Sem Neymar, que se recupera de lesão na coxa esquerda, o Santos também não terá o volante João Schmidt, que trata desconforto na coxa esquerda, e o atacante Guilherme, que sente dores na perna direita. O craque que veste a camisa 10 segue rotina intensa de sessões de fisioterapia para voltar ao campo. A última vez que Neymar atuou foi dia 16 de abril, na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG.

Por outro lado, a equipe pode contar com os retornos do lateral-esquerdo Souza e dos meias Álvaro Barreal e Zé Rafael. A artilharia na temporada é puxada por Guilherme, ex-Fortaleza, que tem 10 gols, seguido por Tiquinho Soares com 6, Neymar e Thaciano, ambos com 3 bolas na rede. Porém, na Série A, o argentino Barreal é quem já tem dois tentos assinalados e lidera na competição.

O Santos iniciou a rodada com a quarta pior defesa da competição, com 10 gols sofridos até aqui. Recém-chegado no time, Cléber Xavier tenta implementar suas ideias junto aos jogadores depois da estreia com derrota para o Grêmio. O treinador teve cinco atividades do último duelo até a partida contra o Ceará.

Assim como o Ceará, o time alvinegro do litoral paulista divide atenções apenas com a Copa do Brasil. No primeiro duelo da terceira fase, o Santos ficou no empate em 1 a 1 com o CRB, na Vila Belmiro. O jogo da volta está marcado para o dia 22 de maio, em Alagoas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Gabriel Brazão; Luisão (Aderlan), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Thaciano (Barreal); Rollheiser, Soteldo e Deivid Washington (Tiquinho Soares). Técnico: Cleber Xavier.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | SANTOS X CEARÁ

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Data: 12/05/25 (segunda-feira)

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitra: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Árbitro Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Árbitro Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto Árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (GO)

Árbitro de vídeo (VAR): Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)