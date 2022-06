Grávida de 8 meses, mulher de Militão desabafa:"Éder está curtindo as melhores baladas de Miami"

Éder Militão virou protagonista de outra polêmica envolvendo jogadores brasileiros. O zagueiro do Real Madrid foi visto curtindo as férias em Miami ao lado do youtuber Fred e outros atletas como Dybala, Pogba e Lugano. Enquanto isso, a cearense Karoline Lima, influenciadora digital e esposa do jogador, está na casa dos dois em Madrid grávida de 8 meses de Cecília, primeira filha dos dois.

Os fãs do casal notaram o sumiço da blogueira nas redes sociais e a questionaram sobre o que estava acontecendo. Então, ela veio a público em vídeo para esclarecer o assunto. "Como vocês podem ver, eu estou em Madrid, em casa. Já o Éder vocês podem encontrar nas melhores baladas de Miami", afirmou. Logo em seguida, o conteúdo foi deletado.

A influenciadora ainda postou que tinha ido ao médico e a bebê já estava na posição certa para realizar o parto natural. Em foto postada nas redes, ela escreveu na legenda: "Exausta. Até breve." A frase assustou os fãs, que ficaram preocupados com a saúde mental de Karoline.

Logo após, ela fez outro post para explicar a legenda. "O até breve é porque (...) às vezes dá vontade de sumir. Estou recebendo tanto amor de vocês, afeto, mas sei que vocês me entendem. Pela voz, olhar, jeito de falar, tem horas que eu tento até disfarçar, mas vocês... nunca vi isso. Mas eu só quero ficar em paz, colocar minha cabeça no lugar e pensar na Ceci. Primeiro lugar é ela", concluiu Karoline.