Leandro Campos não é mais técnico do Horizonte. O clube anunciou a saída do treinador nesta terça-feira (29), em comum acordo com a diretoria.

"O Horizonte Futebol Clube informa que o treinador Leandro Campos não é mais técnico da equipe. A decisão foi tomada em comum acordo entre o profissional e a diretoria do clube. O Horizonte FC agradece ao profissional por sua dedicação e serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios".

Ano do Galo

Leandro Campos deixa o Galo após a goleada de 4x0 sofrida para o Santa Cruz/PE no Arruda, no último domingo (27), pela 2ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, foram 9 jogos comandando o Horizonte, 7 pelo Campeonato Cearense e dois pela Série D. Leandro Campos venceu um jogo, empatou 4 e perdeu 4.

O Horizonte foi até as quartas do Cearense e foi eliminado pelo Maracanã.

Na Série D, estreou com um empate diante do América/RN em 0 a 0 no Domingão, até a derrota para o Santa Cruz/PE, na 2ª rodada.

O Horizonte busca um treinador para comandar a equipe no dia 03, às 17h, contra o Ferroviário, pela 3ª rodada da Série D.