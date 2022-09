Quem é Ibañez? Conheça o zagueiro convocado por Tite para a Seleção Brasileira

No anúncio dos 26 jogadores da Seleção Brasileira que atuarão nos amistosos contra a Gana e a Tunísia, o técnico Tite manteve nomes já conhecidos pelos torcedores e convocou alguns atletas pela primeira vez. E um desses nomes chamou atenção: a presença do zagueiro Ibañez.

O jogador tem 23 anos e atualmente joga na Roma, na Itália. Ele é um dos destaques do time na atual temporada e, devido a suas boas atuações e destaque, ele foi especulado para a Seleção Italiana. Filho de mãe uruguaia e pai brasileiro, Ibañez além de ter duas nacionalidades, conseguiu também a Italiana durante seu tempo na Itália.

Na atual temporada, Ibañez é titular absoluto da Roma, já tendo atuado em seis jogos, entre Campeonato Italiano e Liga Europa.

Recentemente, em entrevista a ESPN, o jogador se mostrou ansioso com uma possível convocação para a Seleção. "Fico feliz em saber, pois é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Mas procuro focar no dia a dia na Roma, pois é o que fazemos no clube que vai nos credenciar a servir o nosso país". disse ao site.

Calendário

A equipe nacional participa de amistosos contra a Gana e a Tunísia, ambas classificadas para o Mundial. Os confrontos ainda terão as datas confirmadas pela CBF, mas marcam o teste final do Brasil para o Mundial.

Veja os nomes



GOLEIROS

Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS-DIREITOS

Danilo (Juventus-ITA)

LATERAIS-ESQUERDOS

Alex Telles (Sevilla- ESP)

Alex Sandro (Juventus-ITA)



ZAGUEIROS

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Bremer (Juventus-ITA)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Ibañez (Roma-ITA)



VOLANTES

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)



MEIAS

Lucas Paquetá (Lyon-FRA)

Éverton Ribeiro (Flamengo)



ATACANTES

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Richarlison (Tottenham-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

Pedro (Flamengo)

Roberto Firmino (Liverpool)

Antony (Manchester United)

