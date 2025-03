CBF detalha sexta rodada do Nordestão; veja jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou na última segunda-feira (10) a tabela detalhada da sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025, definindo assim as datas, horários e locais das partidas de Ceará, Fortaleza e Ferroviário.

O Ferroviário será o primeiro a entrar em campo, na terça-feira (18), quando enfrenta o CRB, fora de casa. A partida será disputada às 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já Ceará e Fortaleza entram em campo no dia seguinte, na quarta-feira (19).

Na quarta-feira (19), o Ceará recebe a Juazeirense na Arena Castelão, em jogo marcado para iniciar às 19h. No mesmo dia, mas mais tarde, às 21h30, o Fortaleza visita o Sousa, no estádio Marizão, na Paraíba.

O Ferroviário ocupa a sétima colocação do Grupo A, com quatro pontos conquistados em cinco jogos. O Fortaleza ocupa a terceira colocação, com nove pontos conquistados em cinco jogos. O Ceará é o terceiro do Grupo B, com sete pontos em quatro jogos.