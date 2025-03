Ceará e Fortaleza podem fazer Clássico-Rei na Copa do Brasil após definição de potes

Ceará e Fortaleza estarão em potes diferentes no sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2025 e podem fazer um Clássico-Rei na competição nacional. A definição dos potes dos times cearenses veio após a classificação do Athletico-PR nesta quinta-feira (13).

Com a vitória sobre o Guarany-RS, o time paranaense confirmou sua vaga na terceira fase e, por conta do ranking da CBF, assume a última vaga do Pote 1, colocando o Ceará no Pote 2. O Vovô eliminou o Confiança nos pênaltis na última quarta (12).

O Fortaleza, que está na fase de grupos da Libertadores, entra na Copa do Brasil apenas a partir da terceira fase, e por isso está automaticamente no Pote 1. Pelo fato de estarem em potes diferentes, Ceará e Fortaleza podem se enfrentar, a depender do sorteio.

Legenda: Ceará e Fortaleza estão entre as equipes com mais vitórias no país neste início de 2025. Foto: Davi Rocha/SVM

O Maracanã, terceiro representante do estado do Ceará na terceira fase da Copa do Brasil, está no Pote 2 do sorteio, assim como o Ceará. A equipe eliminou o Ceilândia, nos pênaltis, na última quarta-feira (12), no estádio Domingão.

Pote 1

Flamengo

São Paulo

Palmeiras

Corinthians

Atlético-MG

Fluminense

Botafogo

Fortaleza

Grêmio

Bahia

Internacional

RB Bragantino

Vasco

Santos

Cruzeiro

Athletico-PR

Pote 2