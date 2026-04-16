Show do Guns N' Roses em Fortaleza: veja tudo o que pode e o que não pode levar

O retorno do Guns N' Roses à Fortaleza promete levar cerca de 50 mil pessoas à Arena Castelão neste sábado (18), às 20h. Os portões serão abertos às 16h.

Para garantir a segurança de todos, a organização do evento divulgou tudo o que é ou não permitido na hora de curtir o show.

O Diário do Nordeste compilou todas as informações e listou o que você precisa saber para aproveitar o evento da melhor maneira. Confira:

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Itens proibidos e permitidos

Aos que vão ouvir a banda de hard rock na Arena Castelão, é preciso estar atento para o que pode ser levado para o local.

Garrafas d'água são permitidas, mas apenas se estiverem em recipiente descartável e sem a tampa. Também será possível levar bolsas de até 30 cm e capas de chuva.

Pessoas que utilizam medicamento poderão levar os itens para a arena com apresentação obrigatória da prescrição médica. Cães guia para deficientes visuais estão permitidos caso sejam identificados.

Com relação à alimentação, o público só poderá entrar com produtos industrializados, lacrados e em pequena quantidade para consumo individual.