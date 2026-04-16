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Show do Guns N' Roses em Fortaleza: veja tudo o que pode e o que não pode levar

Evento acontece neste sábado (18), às 20h, na Arena Castelão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:56)
Verso
Três músicos de rock no palco, tocando guitarra durante uma apresentação ao vivo com iluminação vibrante e cenário de palco colorido ao fundo.
Legenda: Os portões vão abrir às 16h.
Foto: Divulgação.

O retorno do Guns N' Roses à Fortaleza promete levar cerca de 50 mil pessoas à Arena Castelão neste sábado (18), às 20h. Os portões serão abertos às 16h.

Para garantir a segurança de todos, a organização do evento divulgou tudo o que é ou não permitido na hora de curtir o show.

O Diário do Nordeste compilou todas as informações e listou o que você precisa saber para aproveitar o evento da melhor maneiraConfira:

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Aos que vão ouvir a banda de hard rock na Arena Castelão, é preciso estar atento para o que pode ser levado para o local.

Garrafas d'água são permitidas, mas apenas se estiverem em recipiente descartável e sem a tampa. Também será possível levar bolsas de até 30 cm e capas de chuva.

Pessoas que utilizam medicamento poderão levar os itens para a arena com apresentação obrigatória da prescrição médica. Cães guia para deficientes visuais estão permitidos caso sejam identificados.

Com relação à alimentação, o público só poderá entrar com produtos industrializados, lacrados e em pequena quantidade para consumo individual.

Confira todos itens proibidos:

  • Armas de fogo, branca ou qualquer item que possa causar ferimentos;
  • Fogos de artifício ou objetos similares;
  • Materiais destinados à fabricação de bombas;
  • Sinalizadores ou qualquer item de forte luminosidade;
  • Correntes, cinturões, pingentes ou qualquer roupa com material pontiagudo;
  • Câmeras fotográficas e filmadoras profissionais, incluindo GoPro e similares;
  • Tablets, notebooks, drones, lasers e bastões de selfie;
  • Carregadores portáteis grandes, pilhas extras e lanternas potentes;
  • Bebidas alcóolicas;
  • Latas, garrafas e copos de vidro;
  • Bolsas e utensílios de armazenagem;
  • Símbolos ou sinais com mensagens ofensivas ou de cunho político;
  • Fantasias com chapéus volumosos;
  • Guarda-chuvas de qualquer tamanho;
  • Mochilas ou bolsas maiores que 20 por 30 centímetros;
  • Bebidas alcoólicas, latas e garrafas rígidas de vidro ou metal;
  • Bolsas térmicas e utensílios de armazenagem;
  • Cosméticos, perfumes ou desodorantes em frascos acima de 90 mililitros ou embalagens de vidro;
  • Pinças, tesouras, cortadores de unha e espelhos de mão;
  • Cigarros eletrônicos de qualquer natureza;
  • Animais de estimação;
  • Skates, patinetes, buzinas de ar, malabares, balões e pistolas de água;
  • Cadeiras ou bancos, inclusive infláveis e desmontáveis;
  • Capacetes de moto ou similares.

Como chegar ao show?

Mapa do estádio Arena Castelão em Fortaleza, CE, mostrando diferentes setores como arquibancada superior e inferior, pista premium, lounge premium, camarotes e área especial, para o evento de 18 de abril.
Legenda: Setores da Arena Castelão para o show deste sábado (19).
Foto: Reprodução/Bilheteria Digital.

Arquibancada Superior: Portões H, J, L, N e P

Arquibancada Inferior e Pistas: Portões M, O, I e K (Pela Avenida do Contorno)

Lounge Premium, Camarotes e Camarote Especial: Portões A1, A3, A4, A5 e B

Como ir de ônibus ao Castelão?

Em nota ao Diário do Nordeste, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que três ônibus especiais vão operar no atendimento ao público do show, com destino aos terminais de integração, a depender da demanda dos passageiros.

A empresa ainda informou que dispõe de 17 linhas de ônibus que passam pela arena, um total de 72 veículos em circulação no dia da apresentação. Para voltar do show, estarão disponíveis as seguintes rotas: 

  • 034- Corujão/Av. Paranjana I;
  • 035- Corujão/Av. Paranjana II;
  • 620- Corujão/Barroso/Pedras.

Transporte particular e estacionamento

Diário do Nordeste também procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para informações sobre os preparativos para o trânsito no entorno do Castelão.

AMC confirmou que uma megaoperação estará em andamento no dia para facilitar o acesso do público ao estádio e deve divulgar mais detalhes em breve. 

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