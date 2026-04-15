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Missa e exposição abrem semana em homenagem a Edson Queiroz em Cascavel

Programação de celebração da memória e do legado do empresário conta com uma vasta programação, que segue até sábado (18).

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Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Exposição reúne 30 fotografias de diferentes fases da vida de Edson Queiroz.
Legenda: Exposição reúne 30 fotografias de diferentes fases da vida de Edson Queiroz.
Foto: Kid Júnior.

A vida, trajetória e contribuições de Edson Queiroz, um dos mais emblemáticos industriais cearenses, foram celebradas em uma missa especial na noite desta quarta-feira (15), realizada em Cascavel, município da Região Metropolitana de Fortaleza. 

A cerimônia aconteceu na Igreja Matriz da cidade, terra natal do visionário, e foi presidida pelo pároco local, padre Marcílio Jerônimo. A ocasião marcou a abertura da Semana do Chanceler Edson Queiroz, iniciativa do Memorial Edson Queiroz. 

Renata Queiroz Jereissati, Igor Queiroz Barroso, Sara Queiroz Bacelar, Manoela Queiroz Bacelar e Paula Queiroz Frota
Legenda: Renata Queiroz Jereissati, Igor Queiroz Barroso, Sara Queiroz Bacelar, Manoela Queiroz Bacelar e Paula Queiroz Frota na abertura da exposição.
Foto: LC Moreira.

Estiveram presentes, além de familiares, amigos e admiradores de Edson, autoridades como a prefeita de Cascavel, Ana Afif, o secretário de Agricultura, Pesca e Defesa Civil de Cascavel, André Monteiro, e o reitor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Randal Martins Pompeu.

Após a missa, alunos do projeto esportivo Escolinha de Triathlon fizeram em agradecimento ao apoio do Grupo Edson Queiroz (GEQ) e em homenagem ao legado do empresário. O núcleo do projeto em Cocais, distrito de Cascavel, atende cerca de 50 crianças e adolescentes de 8 a 16 anos e tem apoio do GEQ desde a fundação.

O momento ainda contou com uma apresentação do Coral do Instituto Myra Eliane.

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"Mesmo para esses tempos de hoje, em que a gente fala de startups, Edson era um homem à frente do seu tempo. Edson enxergava coisas muito além. Quando a gente fala do gás, ele enfrentou uma época que era fogão à lenha. Então, imagina o que é que o Edson ia inventar hoje, se ele estivesse aqui?", comentou.

Igor Queiroz Barroso durante a cerimônia.
Legenda: Igor Queiroz Barroso durante a cerimônia.
Foto: Kid Júnior.

A programação em homenagem à memória e ao legado do empresário segue pelos próximos dias, incluindo atividades como oficinas, palestra e atividades esportivas, sendo encerradas no próximo sábado (18), quando ocorrem as tradicionais corridas de rua em Cascavel, voltadas para competidores adultos e infantis

Coral se apresentou em missa dedicada ao legado do empresário.
Legenda: Coral se apresentou em missa dedicada ao legado do empresário.
Foto: Kid Júnior.

A coordenadora do Instituto Myra Eliane, Viviane Rufino Nunes, destacou a importância da Semana do Chanceler Edson Queiroz para apresentar uma nova faceta do empresário ao público.

"Todas as atividades foram pensadas para realmente celebrar tudo o que o Edson fez, tudo que ele simboliza", ressaltou. "É uma exposição muito intimista e dá um tom muito pessoal para a figura do Edson".

Exposição revela lados inéditos de Edson Queiroz

Também na noite desta quarta-feira foi inaugurada a exposição "Memórias e Afetos: Edson Queiroz", que reúne cerca de 30 fotografias inéditas do empresário no Memorial Edson Queiroz, em Cascavel. As imagens retratam o lado empresarial de Edson Queiroz, com autoridades, com amigos e, principalmente, em momentos familiares até então nunca vistos.

Com curadoria de Jari Vieira, professor da Unifor, a mostra conta ainda com equipamentos pessoais do industrial, como os objetos usados durante a prática de um dos seus hobbies: fotografar.

As imagens e itens foram selecionados minuciosamente pelo curador, que estreou nesta noite a sua terceira exposição. Em parceria com o Instituto Myra Eliane, a Fundação Edson Queiroz e a Unifor, o espaço convida os visitantes a viajar no tempo e se sentir mais próximos da figura do chanceler.

"Tentei retratar o pai amoroso que ele era, o marido amoroso que ele era e o grande empresário. Tentei mesclar esse lado pessoal e esse lado profissional do Edson Queiroz, mas tentando buscar fotos inéditas e momentos inéditos", destacou Jari Vieira.

"A linha que me guiou a escolher todas essas fotos foi tentar imaginar o que é que o Edson estava pensando no momento de cada foto, o que passava pela cabeça dele", completou.

As imagens fazem parte dos acervos de Yolanda Queiroz, do Diário do Nordeste e da Unifor. A exposição segue em cartaz até o dia 18 de maio.

Confira a programação completa da Semana do Chanceler Edson Queiroz:

Quinta-feira (16/04)

  • Oficina de Escrita Criativa com a escritora, professora e pesquisadora Angelina Ribeiro
    Horário: 9h
    Onde: Memorial Edson Queiroz (Cascavel)
    Mais informações: Inscrições podem ser feitas neste link. A atividade terá certificado de 2h.
     
  • Roda de conversa “Edson Queiroz: um cascavelense à frente de seu tempo”, com Alvino Netto, guardião do Memorial
    Horário: 14h
    Onde: Memorial Edson Queiroz (Cascavel)
     
  • Palestra “Empreender e fazer seu negócio acontecer”, com Tiago Guimarães, coordenador geral da FAJECE e diretor-presidente da Bugaboo Studio
    Horário: 19h
    Onde: Memorial Edson Queiroz (Cascavel)
    Mais informações: Inscrições podem ser feitas neste link.  A atividade terá certificado de 2h.

Sexta-feira (17/04)

  • Cine Pipoca
    Onde: Memorial Edson Queiroz (Cascavel)
    Mais informações: Exibição dos filmes "Lucicreide Vai pra Marte" ou "Divertidamente", ambos com classificação livre, conforme disponibilidade. Escolas públicas e privadas poderão escolher o filme no momento do agendamento, que deve ser realizado junto ao Memorial Edson Queiroz pelo telefone (85) 98714-7344. 

Sábado (18/04)

  • 5ª Corrida de Rua do Memorial Edson Queiroz
    Horário: 16h
    Onde: R. Crispin Teixeira, s/n - Centro - Cascavel
    Os interessados podem se inscrever pelo portal do memorial. A taxa é de R$ 50 e, além da participação, dá direito ao kit atleta (camisa oficial, número de peito e medalha finisher). As premiações são do 1º ao 5º lugar (3 km e 6 km), nas categorias masculino e feminino (local e visitante), além da categoria PCD (conforme regulamento). O evento é realizado pela A2R Assessoria Esportiva, Memorial Edson Queiroz e Instituto Myra Eliane, e conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Prefeitura Municipal de Cascavel. 
     
  • 4ª Corridinha do Memorial Edson Queiroz (para crianças de 0 a 14 anos)
    Horário: 17h30
    Onde: R. Crispin Teixeira, s/n - Centro - Cascavel

Quem foi Edson Queiroz

Nascido em Cascavel no dia 12 de abril de 1925, Edson Queiroz foi o segundo dos seis filhos do casal Cordélia Antunes Ferreira e Genésio Clementino de Queiroz. Ele se casou com Yolanda em 1945, com quem teve seis filhos: Airton, Myra, Edson Filho, Renata, Lenise e Paula.

Edson Queiroz faleceu em 1982, vítima de um acidente aéreo na Serra de Aratanha, em Pacatuba. Reconhecido por ser um homem visionário e à frente de seu tempo, ele foi o mais importante empresário do Ceará no século XX e seu legado ficou para a história.

O Grupo Edson Queiroz é, atualmente, referência nacional, e está presente nos ramos de energia, alimentos e bebidas, eletrodomésticos, comunicação, agropecuária e incorporação imobiliária.

A contribuição de Edson se estendeu também para o segmento da educação. Em 1971, ele criou a Fundação Edson Queiroz e, em 1973, o maior entre os projetos encampados pela Fundação se materializou, com a inauguração da Universidade de Fortaleza (Unifor).

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