Museu da Fotografia reúne imagens históricas em exposição para celebrar 300 anos de Fortaleza

Com imagens históricas e raras, a exposição “Fortaleza: Três Séculos de Luz” celebra os 300 anos de Fortaleza. A partir desta quarta-feira (15), o público pode conferir as fotografias da exposição realizada pelo Museu da Fotografia (MFF) em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), por meio do Memorial (Malce).

As imagens estarão expostas no Espaço de Exposições Zélia Mota, na Alece, até o dia 5 de junho. Há diferentes registros da cidade, como a chegada do primeiro automóvel à Fortaleza, a noite de inauguração do Cine São Luiz e diversos registros do cotidiano.

Legenda: Exposição mostrará imagens de Fortaleza para comemorar os 300 anos da cidade. Foto: Divulgação.

A exposição evidencia a construção imagética de Fortaleza ao longo de três séculos. Buscando realizar uma imersão na trajetória da Capital cearense, a exposição revela as transformações urbanas, sociais e culturais de Fortaleza.

Manifestações culturais

As imagens capturam a efervescência cultural da chamada "Era de Ouro", assim como mostram as manifestações populares de diferentes períodos. Há fotografias que registram cenas no Passeio Público, o início da construção da Igreja de Fátima, famílias no Parque das Crianças, na Praça do Ferreira, e na Praça José de Alencar.

Legenda: Exposição inclui fotografia que mostram manifestações culturais de Fortaleza. Foto: Divulgação.

Com a exposição, o Museu da Fotografia de Fortaleza convida o público a refletir sobre os caminhos que Fortaleza percorreu, assim como os futuros possíveis da capital.

Para ampliar o acesso à exposição, a entrada é gratuita. Além disso, o espaço busca faciliar a aproximação da população com seu patrimônio histórico.

Veja também Verso A humanidade na barbárie: Yan Boechat expõe em Fortaleza fotografias de guerra na Ucrânia Jeritza Gurgel CAPTEI: “Fotofantasma” estreia no Museu da Fotografia com acervo de Andujar, Salgado e McCurry

Serviço

Exposição: Fortaleza: Três Séculos de Luz;

Realização: Museu da Fotografia (MFF) e Memorial da Assembleia Legislativa do Ceará (Malce);

Abertura: 15 de abril de 2026, às 10h;

Período: Até 5 de junho de 2026;

Local: Espaço de Exposições Zélia Mota – Alece;

Entrada: Gratuita.