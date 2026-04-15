Museu da Fotografia reúne imagens históricas em exposição para celebrar 300 anos de Fortaleza
A exposição “Fortaleza: Três Séculos de Luz” será realizada no Espaço de Exposições Zélia Mota, na Alece.
Com imagens históricas e raras, a exposição “Fortaleza: Três Séculos de Luz” celebra os 300 anos de Fortaleza. A partir desta quarta-feira (15), o público pode conferir as fotografias da exposição realizada pelo Museu da Fotografia (MFF) em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), por meio do Memorial (Malce).
As imagens estarão expostas no Espaço de Exposições Zélia Mota, na Alece, até o dia 5 de junho. Há diferentes registros da cidade, como a chegada do primeiro automóvel à Fortaleza, a noite de inauguração do Cine São Luiz e diversos registros do cotidiano.
A exposição evidencia a construção imagética de Fortaleza ao longo de três séculos. Buscando realizar uma imersão na trajetória da Capital cearense, a exposição revela as transformações urbanas, sociais e culturais de Fortaleza.
Manifestações culturais
As imagens capturam a efervescência cultural da chamada "Era de Ouro", assim como mostram as manifestações populares de diferentes períodos. Há fotografias que registram cenas no Passeio Público, o início da construção da Igreja de Fátima, famílias no Parque das Crianças, na Praça do Ferreira, e na Praça José de Alencar.
Com a exposição, o Museu da Fotografia de Fortaleza convida o público a refletir sobre os caminhos que Fortaleza percorreu, assim como os futuros possíveis da capital.
Para ampliar o acesso à exposição, a entrada é gratuita. Além disso, o espaço busca faciliar a aproximação da população com seu patrimônio histórico.
Veja também
Serviço
Exposição: Fortaleza: Três Séculos de Luz;
Realização: Museu da Fotografia (MFF) e Memorial da Assembleia Legislativa do Ceará (Malce);
Abertura: 15 de abril de 2026, às 10h;
Período: Até 5 de junho de 2026;
Local: Espaço de Exposições Zélia Mota – Alece;
Entrada: Gratuita.