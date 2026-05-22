Alice Carvalho reflete sobre 6ª temporada de 'Sessão de Terapia': 'Me convidou a desacelerar'

A sexta e mais recente temporada da série "Sessão de Terapia" chega nesta sexta-feira (22) ao Globoplay, cheia de nomes frescos de produções do cinema ou da TV no elenco. Alice Carvalo, por exemplo, é um deles. Emendando obras como "O Agente Secreto", "Cangaço Novo" e "Guerreiros do Sol", ela explica que a personagem da vez trouxe uma experiência diferente, uma espécie de conexão com a vida real.

"Acho que ela me convidou a desacelerar", refletiu a potiguar ao, justamente, fazer um paralelo entre si mesma e o novo papel.

Na série, ela interpreta Morena, uma mulher metódica, trabalhadora incansável, que vê a vida se transformar ao descobrir o diagnóstico de uma doença severa no pai e procura na figura de Caio Barone (Selton Mello) um tratamento psicológico.

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"Tenho uma espécie de para-raios para similaridades com personagens que é uma loucura", divertiu-se ao contar sobre Morena durante as entrevistas de divulgação da nova temporada da série.

Mais uma vez, "Sessão de Terapia" aborda temas intensos da psicologia, mas agora se cercando ainda mais de questões contemporâneas, como é o caso da pressão pela maternidade ou cansaço mental pelo trabalho. Com direção de Selton Mello e autoria de Jaqueline Vargas, a série terá cinco episódios a cada semana, a partir desta sexta.

"Essa personagem tem algo de burnout, de exaustão. Lembro de estar em uma leitura com Selton, e a gente leu algumas cenas. No outro dia de manhã, acordei com torcicolo, e é muito risível que a personagem tinha essa mesma coisa nas gravações. Toda vez que eu sentia uma fisgada no pescoço, eu lembrava disso", contou a artista.

Mais episódios e novos personagens

Com 35 episódios, a temporada da série chega ao catálogo com algumas mudanças. A sinopse aponta que, mais uma vez, a figura de Barone, psicólogo protagonista da obra, precisa lidar com diferentes perfis de clientes. É assim que a história seguinte à 5ª temporada mostra o personagem voltando a estudar e até participando de grupos de estudo, uma espécie de mudança até para quem dá rumo à trama.

Legenda: Selton Mello interpreta Caio Barone e é o diretor de 'Sessão de Terapia'. Foto: André Cherri/Globoplay.

Selton, inclusive, celebrou a estreia durante a coletiva e ressaltou a importância de poder contar com nomes como Alice Carvalho. Segundo ele, também como diretor, foi um deleite perceber a imersão de cada um do elenco na produção.

Sobre Alice, por exemplo, ele se demorou nos elogios. "Foi uma honra muito grande trabalhar com a Alice", emendou, de cara, ao citá-la como uma das novidades da série. Além dela, Bella Camero, Olivia Torres, Paulo Gorgulho e Grace Passô também chegam à atração.

"Eu fiquei muito encantado com a ideia de trazer a Alice para fazer uma personagem que traz uma certa doçura, vivendo um drama", confessou ele, já citando os trabalhos recentes da artista, que deu vida a personagens mais explosivas em outras produções.

Talvez, exatamente neste tópico, esteja a similaridade entre Alice e Morena: a capacidade de mergulhar profundamente nos dramas e deixar o trabalho se sobrepor no dia a dia. "Por isso que digo sobre isso, de que a personagem, esse drama me convidou a desacelerar", reforçou Alice.

Além disso, a atriz lembra que a produção está repleta de momentos interessantes de se assistir, com uma qualidade técnica que deve continuar se sobressaindo diante dos olhares do público. Nisso, ela reforça: o "dedo" de Selton Mello não falta.

"Ele me surpreendeu demais, viu? Fiquei muito apaixonada pelo jeito dele de dirigir, claro que tinha que ser ator", brincou, finalizando ao citar o orgulho de estar presente nos episódios.