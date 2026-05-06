Dança e protagonismo: Espetáculo estrelado por rainha junina surda é apresentado no Cuca Pici
“A Rainha”, da artista Mara Alexandre, será encenado no equipamento cultural no próximo dia 12.
Com a proximidade do período junino, espaços culturais de Fortaleza recebem o solo de dança “A Rainha”, que traz em cena a artista surda oralizada Mara Alexandre.
A bailarina e coreógrafa cearense é a primeira rainha junina surda do Brasil. Atualmente, ela ocupa o posto na Quadrilha Junina Babaçu. Na obra, concebida por ela, Mara faz uma travessia por memórias da carreira e da própria vida.
O espetáculo gratuito e aberto ao público será encenado no Cuca Pici, em Fortaleza, no próximo dia 12 de maio, a partir de 19 horas. A classificação é livre e o momento contará com intérpretes de libras.
Descrito como um “manifesto poético e político”, “A Rainha” mescla referências da cultura popular nordestina e das quadrilhas à dança contemporânea. A direção e dramaturgia são assinadas por Rosa Primo.
A apresentação ocorre a partir do X Edital das Artes - Dança, chamada pública da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.
Por meio da política pública, o espetáculo já foi anteriormente apresentado no Cuca José Walter, no Dragão do Mar, no Teatro Carlos Câmara e na Casa Absurda. Ainda em maio, ele será levado a outro espaço da periferia de Fortaleza, com detalhes a serem divulgados.
Solo de dança “A Rainha”, com Mara Alexandre
- Quando: terça-feira (12), às 19 horas;
- Onde: Cuca Pici (rua Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici);
- Entrada gratuita;
- Mais informações: @maraalexandre_oficial e @culturadefortaleza.