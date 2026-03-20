A três meses do São João, quadrilhas juninas de grande porte não têm local para estrear em Fortaleza

Embora Fortaleza tenha reconhecido as quadrilhas juninas como seus "patrimônios culturais imateriais" no ano passado, essa valorização — publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e no " Livro de Registro das Formas de Expressão" — teve pouco ou nenhum efeito na rotina de ensaios, estreias e apresentações dos grupos este ano. Faltando menos de três meses para o São João, seis das quadrilhas de maior porte da Capital ainda não sabem onde farão suas estreias porque enfrentam obstáculos para utilizar equipamentos públicos.

Tradicionalmente, os ensaios e as estreias dos grupos ocorrem em três ginásios: Paulo Sarasate (Aldeota), Aécio de Borba (Benfica) e Parangaba (bairro homônimo).

No entanto, este ano, nenhuma agremiação conseguiu ensaiar nos equipamentos e não foram oferecidas datas adequadas para as estreias. "A gente mandou e-mail [solicitando o uso de um dos ginásios] em setembro do ano passado, mas a gente não foi respondido. A gente encaminhou esse e-mail umas seis vezes e disseram, depois, que o equipamento estaria ocupado na data do evento. Essa resposta foi dada para todos os grupos juninos", afirmou o vice-presidente da Quadrilha Junina Babaçu, Taywan Ramires.

As solicitações são feitas à Secretaria do Esporte e Lazer (Secel), responsável pela administração dos ginásios. Segundo o titular da pasta, Anderson Pinheiro, foram oferecidas "algumas datas" para os grupos, mas em abril e julho — quando não é usual estrear uma quadrilha junina.

"Desde o primeiro momento, a gente se colocou à disposição para conversar. Chamei todos [os representantes], justamente para a gente demonstrar que estamos à disposição para ajudar. A secretaria dispôs algumas datas, mas eles não tiveram como reservar, aí desistiram, pararam. A gente precisa de liberações que partem do Corpo de Bombeiros, e eles acharam um pouco complexo", comentou o gestor.

Legenda: Os grupos costumam se apresentar em ginásios da Capital. Foto: Divulgação/Junina Babaçu/Jeff Andrade.

O aumento no rigor da documentação exigida para a reserva dos espaços também é alvo de críticas das agremiações, que disseram ter pouco tempo hábil e recursos insuficientes para arcar com tudo. Conforme a portaria nº 18/2025 da Secel, que trata da regulamentação para a utilização dos equipamentos municipais, são exigidos ao menos dez documentos para a reserva, entre eles Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) das estruturas montadas e da sonorização e alvarás do Corpo de Bombeiros, por exemplo.

Sem equipamentos próprios disponíveis atualmente para ceder às quadrilhas, a Secretaria da Cultura (Secultfor) busca mediar o diálogo junto aos grupos e à Secel, mas reconhece que ainda não houve "conciliação de agendas". Entenda melhor a situação a seguir.

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Grupos se sentem 'desvalorizados'

Ricardo Costa, administrador da página "Conexão Junina" e ativista do movimento, reforçou que grupos tradicionais como Junina Babaçu, Zé Testinha, Filhos do Sertão e Ceará Junino solicitaram o uso dos equipamentos em setembro do ano passado, mas não receberam datas adequadas. "Os equipamentos são usados em dois períodos: janeiro e fevereiro para ensaios e, depois, vem a temporada de estreia", diferenciou.

As apresentações que abrem os festejos juninos devem ser feitas, no máximo, até o segundo fim de semana de junho, ou "fica tarde demais para estrear". "A gente explicou essa situação para a secretaria. Em outros anos, a gente nunca teve esse problema, estamos tendo este ano. A gente sempre fazia [estreia] no ginásio Aécio de Borba, que tem toda a estrutura de logística e de público que atende ao formato", disse.

A Secel informou que todos os três equipamentos que costumam ser usados pelas quadrilhas estariam ocupado nas datas solicitadas, fosse por eventos esportivos, de educação ou políticos. "O 'não' que a secretaria dá é somente quando não tem possibilidade", afirmou o titular da pasta, Anderson Pinheiro. Ele acrescentou que foram mostradas datas, mas, devido às atividades que já estão agendadas, "porque o fluxo [de uso] é grande", não foi possível conciliar agenda.

Para Taywan Ramires, da Junina Babaçu, o diálogo com a Prefeitura é "truncado, muito difícil", e ele sente que a gestão está "desvalorizando a cultura local". Além da falta de data e local, a documentação exigida atualmente tem, praticamente, barrado o uso dos espaços. "Exigiram uma documentação muito difícil para os grupos juninos terem. A gente entende, mas não consegue cumprir o prazo disso. [...] Começaram a dificultar muito", desabafou.

Embora considere o secretário Anderson "muito atencioso", Ricardo Costa critica a "falta de transparência" do Executivo em relação aos agendamentos que existem e lamenta que os grupos ainda estejam sem local para fazer seus eventos: "Alguns grupos de menor porte fazem estreias nas praças, em colégios, mas a gente está falando de grupos que arrastam multidões".

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Quadrilhas terão que se apresentar em espaços privados e com público menor

Sem acesso a equipamentos públicos, as quadrilhas terão que alugar espaços privados — como o Náutico, na Beira Mar, e o Ginásio do Vozão, no Jardim América — para estrear no São João deste ano. Além de exigir mais dinheiro dos grupos, a solução paliativa fará com que os públicos sejam mais enxutos, pela baixa capacidade dos locais.

São eventos que abrilhantam o início da temporada junina em Fortaleza. Quando você reduz o espaço disso, menos pessoas vão assistir. O impacto é muito menor para a grandiosidade desses eventos e o respeito que precisam ter". Ricardo Costa Administrador da página Conexão Junina

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O que a Prefeitura aponta como solução para o problema?

De acordo com a Secultfor, que afirma atuar de "forma contínua no fortalecimento do Ciclo Junino de Fortaleza", a rede de equipamentos vinculados à pasta ainda não dispõe de um local em conformidade com as especificidades indicadas pelos grupos juninos.

Contudo, a secretaria estuda, para o próximo ano, a possibilidade de ceder a nova sede da Escola Pública de Música da Vila das Artes, no Grande Montese, para a realização dos ensaios e das apresentações das quadrilhas. Não é possível neste momento porque o "prédio segue em reforma, com previsão de finalização em maio".

R$ 6,5 milhões Foi o investimento da Prefeitura no Ciclo Junino de Fortaleza em 2025, segundo a Secultfor.

"Recentemente, a Secultfor anunciou ainda mais investimentos no Ciclo Junino 2026. Entre as novidades, a ampliação dos valores de apoio a grupos [de R$ 18 mil para R$ 30 mil], e festivais [de R$ 18 mil para R$ 25 mil], a expansão do Festival Municipal de Quadrilhas, agora com três dias de programação, e a democratização do acesso às competições. [...] Como parte das ações de valorização da cultura popular, a gestão municipal destinou R$ 450 mil para a manutenção das tradições juninas, contemplando 45 iniciativas", acrescentou a pasta.

Já a Secel, que disse reconhecer a importância dos festejos juninos para a cultura, garantiu que também planejará a cessão de um espaço que assegure as apresentações e que não desfalque as demais atividades. "Todo ano [os ensaios das quadrilhas juninas] batem com o Campeonato [Cearense de Futebol]. A gente tem que ajudar todos", ponderou.