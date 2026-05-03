Ceará tem risco de ‘chuvas intensas’ e ‘acumuladas’ em 92 cidades até quarta (6); veja lista

Aviso foi emitido pelo Inmet neste domingo (3).

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foto de pessoa na chuva.
Legenda: Três regiões do Ceará devem ser afetadas pelas chuvas.
Foto: Alex Costa/SVM.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou neste domingo (3) um aviso de perigo potencial de chuvas intensas e acumuladas para 92 cidades do Ceará. O aviso segue até quarta-feira (6). Serão afetados noroeste e sertões cearenses.

Segundo a entidade, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Há também um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Além disso, há também um aviso de ‘acumulado de chuva’ que se estende até a terça-feira (5). Há perigo potencial, ainda que baixo, segundo o Inmet, de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco. Esse se estende também, além das duas regiões citadas, ao norte cearense.

CUIDADOS

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite enfrentar o mau tempo.
  • Observe alteração nas encostas.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CIDADES COM PERIGO DE CHUVAS FORTES

  1. Barroquinha
  2. Camocim
  3. Carnaubal
  4. Chaval
  5. Crateús
  6. Croatá
  7. Granja
  8. Guaraciaba do Norte
  9. Ibiapina
  10. Ipaporanga
  11. Ipueiras
  12. Poranga
  13. São Benedito
  14. Tianguá
  15. Ubajara
  16. Viçosa do Ceará

CIDADES COM PERIGO DE ACUMULADO DE CHUVA

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Alcântaras
  4. Alto Santo
  5. Amontada
  6. Apuiarés
  7. Aquiraz
  8. Aracati
  9. Aracoiaba
  10. Aratuba
  11. Barreira
  12. Baturité
  13. Beberibe
  14. Bela Cruz
  15. Camocim
  16. Canindé
  17. Capistrano
  18. Caridade
  19. Cariré
  20. Cascavel
  21. Caucaia
  22. Choró
  23. Chorozinho
  24. Coreaú
  25. Cruz
  26. Eusébio
  27. Forquilha
  28. Fortaleza
  29. Fortim
  30. Frecheirinha
  31. General Sampaio
  32. Granja
  33. Groaíras
  34. Guaiúba
  35. Guaramiranga
  36. Horizonte
  37. Ibaretama
  38. Ibicuitinga
  39. Icapuí
  40. Irauçuba
  41. Itaiçaba
  42. Itaitinga
  43. Itapajé
  44. Itapipoca
  45. Itapiúna
  46. Itarema
  47. Itatira
  48. Jaguaruana
  49. Jijoca de Jericoacoara
  50. Limoeiro do Norte
  51. Maracanaú
  52. Maranguape
  53. Marco
  54. Martinópole
  55. Massapê
  56. Meruoca
  57. Miraíma
  58. Morada Nova
  59. Moraújo
  60. Morrinhos
  61. Mulungu
  62. Ocara
  63. Pacajus
  64. Pacatuba
  65. Pacoti
  66. Palhano
  67. Palmácia
  68. Paracuru
  69. Paraipaba
  70. Paramoti
  71. Pentecoste
  72. Pindoretama
  73. Quixadá
  74. Quixeré
  75. Redenção
  76. Russas
  77. Santana do Acaraú
  78. Santa Quitéria
  79. São Gonçalo do Amarante
  80. São João do Jaguaribe
  81. São Luís do Curu
  82. Senador Sá
  83. Sobral
  84. Tabuleiro do Norte
  85. Tejuçuoca
  86. Tianguá
  87. Trairi
  88. Tururu
  89. Umirim
  90. Uruburetama
  91. Uruoca
  92. Viçosa do Ceará

