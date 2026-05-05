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Soldado da PM morre após colidir com cavalo e ser atropelado, em Aquiraz

Vítima trafegava em uma motocicleta quando se chocou com o animal.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Ceará
Acidente de trânsito envolvendo dois carros na rua, com uma viatura policial no local e algumas pessoas observando a cena, sob céu ensolarado.
Legenda: Vítima chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos.
Foto: VC Repórter.

Um policial militar morreu na manhã desta terça-feira (5) em um sinistro de trânsito na CE-040, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi identificada como sendo o soldado Wilton Costa Nunes. 

Ao Diário do Nordeste, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a vítima trafegava em uma motocicleta pela via no sentido Cascavel–Pindoretama quando se chocou com um cavalo na pista e caiu.

Nesse momento, um veículo vinha na mesma direção em que o policial estava caído e colidiu com ele. O homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda conforme a PMCE, a motorista do automóvel permaneceu no local, realizou o teste de etilômetro e foi conduzida à uma unidade policial para os procedimentos cabíveis.

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Wilton Costa Nunes tinha 36 anos, atuava na PMCE desde junho de 2018 e atualmente estava lotado na 2ª Companhia do 16º Batalhão, em Messejana. Em nota de pesar, a corporação lamentou a morte dele.

“Manifestamos profundo pesar pelo falecimento do soldado Wilton, a quem registramos nosso reconhecimento e agradecimento pelos relevantes serviços prestados, sempre com dedicação e compromisso. Buscamos dar toda assistência à família neste momento, à qual expressamos nossas mais sinceras condolências”, declarou, na nota, o capitão André, comandante do policial militar.

"O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", afirmou o comunicado.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

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