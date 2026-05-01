Ônibus escolar tomba em estrada durante fortes chuvas em Ocara; veja vídeo

Um ônibus escolar tombou em uma estrada vicinal no município de Ocara, no Interior do Ceará, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade no fim da tarde dessa quinta-feira (30).

Alunos da Escola de Ensino Profissional Maria Môsa da Silva ocupavam o veículo no momento do acidente, que ocorreu no trajeto entre a localidade de Bolas e a sede de Ocara. Não houve feridos.

Buraco na pista causou acidente, diz prefeito

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o prefeito do município, Leonildo Peixoto, informou que o tombamento ocorreu devido a danificações na estrada por conta das chuvas.

Segundo ele, o motorista tentou desviar de um buraco na pista e o ônibus acabou saindo da via principal e não conseguiu voltar, perdendo o controle do veículo.

"O motorista vinha devagar, dentro da velocidade permitida, mas foi desviar do buraco e o ônibus acabou tombando", afirmou Leonildo Peixoto. Ele esclareceu também que o acidente não envolveu outros veículos.

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Alunos são resgatados das ferragens

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os alunos da escola de ensino profissional tentando sair das ferragens do ônibus, enquanto a maioria já se concentrava em pé na estrada vicinal e ajudava os colegas que haviam ficado presos no interior do veículo.

Legenda: Alunos da Escola de Ensino Profissional Maria Môsa da Silva ocupavam o veículo. Foto: Vc Repórter.

Outros estavam sentados na lateral do ônibus e pulavam para a pista. Moradores e motoristas que passavam pelo local também ajudaram no resgate dos estudantes.

Pertences como mochilas e tênis dos estudantes também ocupavam a estrada.

O Diário do Nordeste questionou a Prefeitura de Ocara se o veiculo estava com a manutenção em dia e também perguntou sobre o número exato de estudantes que ocupavam o veículo. Assim que houver retorno sobre essas informações, a matéria será atualizada.

A reportagem também solicitou esclarecimentos à Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), mas não houve resposta até a publicação desta matéria.