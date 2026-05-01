Ceará registra chuvas em 53 cidades nesta sexta (1º); veja previsão para o fim de semana
Fortim registrou 85 milímetros.
O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), começou com registro de chuvas em 53 dos 184 municípios do Ceará.
De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o maior acumulado entre 7h de quinta-feira e 7h desta sexta foi em Fortim que registrou 85 milímetros.
Os demais volumes mais expressivos entre quinta e sexta se concentraram nas regiões Jaguaribana, Litoral de Fortaleza e Litoral de Pecém, conforme dados da Funceme atualizados até as 9h.
Veja também
Veja as 5 maiores chuvas:
- Fortim: 85 mm
- Icapuí: 82 mm
- Beberibe: 55 mm
- Pindoretama: 50 mm
- São Gonçalo do Amarante: 40.4 mm
Em Fortaleza, o acumulado de precipitações nesse intervalo de tempo chegou a 33 mm.
Previsão do tempo
A previsão do tempo para o Ceará para os próximos dias, segundo a Funceme, aponta continuidade de instabilidade com maior concentração de chuvas nas áreas do Centro-Norte do Estado.
As precipitações devem variar de intensidade fraca a moderada, podendo ocorrer episódios pontualmente mais intensos, acompanhados de trovoadas isoladas.
Conforme a Funceme, nesta sexta-feira (01), o céu deve apresentar variação de nebulosidade em todas as macrorregiões, alternando entre nublado e parcialmente nublado.
Há previsão de chuva ao longo do dia, com maior ocorrência à tarde e à noite no noroeste e centro-sul. Nas demais áreas as precipitações podem se distribuir durante todo o dia.
Previsão para o fim de semana
Para o sábado (2), a tendência é de céu entre nublado e parcialmente nublado, com chuvas concentradas principalmente na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Sertão Central, Inhamuns e Cariri, principalmente na madrugada e início da manhã.
Já no noroeste e na região Jaguaribana, as chuvas devem ocorrer à tarde.
Para domingo (3), há previsão de redução da nebulosidade e dos acumulados de chuva no Centro-Sul do Estado. Mas, ainda são esperadas chuvas nas demais regiões.
Em Fortaleza e na Região Metropolitana, segundo a Funceme, a chuva deve ocorrer principalmente entre a madrugada e a manhã ao longo do fim de semana, com maior intensidade prevista para o sábado.