Ceará registra chuvas em 53 cidades nesta sexta (1º); veja previsão para o fim de semana

O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), começou com registro de chuvas em 53 dos 184 municípios do Ceará.

De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o maior acumulado entre 7h de quinta-feira e 7h desta sexta foi em Fortim que registrou 85 milímetros.

Os demais volumes mais expressivos entre quinta e sexta se concentraram nas regiões Jaguaribana, Litoral de Fortaleza e Litoral de Pecém, conforme dados da Funceme atualizados até as 9h.

Veja também Ceará Rio ressurge em gruta de Ubajara após fortes chuvas

Veja as 5 maiores chuvas:

Fortim: 85 mm

Icapuí: 82 mm

Beberibe: 55 mm

Pindoretama: 50 mm

São Gonçalo do Amarante: 40.4 mm

Em Fortaleza, o acumulado de precipitações nesse intervalo de tempo chegou a 33 mm.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para o Ceará para os próximos dias, segundo a Funceme, aponta continuidade de instabilidade com maior concentração de chuvas nas áreas do Centro-Norte do Estado.

As precipitações devem variar de intensidade fraca a moderada, podendo ocorrer episódios pontualmente mais intensos, acompanhados de trovoadas isoladas.

Conforme a Funceme, nesta sexta-feira (01), o céu deve apresentar variação de nebulosidade em todas as macrorregiões, alternando entre nublado e parcialmente nublado.

Há previsão de chuva ao longo do dia, com maior ocorrência à tarde e à noite no noroeste e centro-sul. Nas demais áreas as precipitações podem se distribuir durante todo o dia.

Previsão para o fim de semana

Para o sábado (2), a tendência é de céu entre nublado e parcialmente nublado, com chuvas concentradas principalmente na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Sertão Central, Inhamuns e Cariri, principalmente na madrugada e início da manhã.

Já no noroeste e na região Jaguaribana, as chuvas devem ocorrer à tarde.

Para domingo (3), há previsão de redução da nebulosidade e dos acumulados de chuva no Centro-Sul do Estado. Mas, ainda são esperadas chuvas nas demais regiões.

Em Fortaleza e na Região Metropolitana, segundo a Funceme, a chuva deve ocorrer principalmente entre a madrugada e a manhã ao longo do fim de semana, com maior intensidade prevista para o sábado.