Homem soterrado em obra em Sobral é resgatado pelo Corpo de Bombeiros
Ocorrência aconteceu no centro da cidade na noite dessa quinta-feira (30).
Um trabalhador de uma obra foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) após ficar soterrado em uma obra em Sobral, no norte do Ceará, na noite dessa quinta-feira (30).
A vítima foi retirada com vida, consciente e estabilizada, de acordo com a corporação.
A ocorrência se deu nas proximidades da área de obras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), na Avenida Tabelião Idelfonso Cavalcante, no Centro de Sobral.
O socorro do CBMCE estava em deslocamento quando foi abordado com a informação do soterramento.
"Ao chegar ao local, os bombeiros constataram a veracidade da ocorrência e iniciaram imediatamente as ações de resgate", declarou o CBMCE, em nota.
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Ainda segundo os Bombeiros, "a ocorrência contou com o apoio de equipes do SAAE e do Samu".
Por meio de nota, a corporação reforçou a importância do cumprimento de medidas de segurança em obras que envolvem escavação e movimentação de solo, como escoramento adequado, monitoramento constante das condições do terreno, e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs).