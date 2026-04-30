Incêndio atinge caminhão de cerca de 10 metros em Caucaia

Um caminhão com cerca de 10 metros de comprimento foi atingido por incêndio na tarde desta quinta-feira (30), em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará informou, por meio de nota ao Diário do Nordeste, que atendeu a ocorrência de incêndio em veículo de grande porte.

“O acionamento ocorreu após informações de que um caminhão, com aproximadamente 10 metros de comprimento, encontrava-se em chamas na Rua Quintino Cunha, nas proximidades de um posto de combustíveis e de uma transportadora”, informou a entidade.

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As equipes deslocaram-se ao local e iniciaram o combate ao incêndio, conseguindo controlar as chamas.

No início da noite, foram realizadas ações de rescaldo, com o objetivo de eliminar focos remanescentes e evitar reignição.

Não há informações de vítimas até o momento.