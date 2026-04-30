Acervo da biblioteca Dolor Barreira será transferido para Escola de Música durante reforma

Em breve, o acervo da Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira, localizada no Benfica, em Fortaleza, será temporariamente alocado na nova sede da Escola Pública de Música da Vila das Artes, no Grande Montese, devido ao início das obras de recuperação da biblioteca. Ao todos, o espaço conta com cerca de 25 mil livros de diversas áreas do conhecimento, incluindo exemplares raros.

A obra será a primeira na Dolor Barreira desde 2009 e prevê, segundo a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), “redesenho dos espaços, aquisição de novos equipamentos, sistema de climatização, sinalização e readequação física em respeito à acessibilidade”.

Inaugurada em 1971, a biblioteca é a mais antiga e a de maior porte administrada pelo poder público municipal, que gere ainda as bibliotecas Cristina Poeta e Herbênia Gurgel.

A previsão de obras na biblioteca havia sido antecipada ao Diário do Nordeste pela secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa , em fevereiro deste ano. Na época, a gestora destacou que a estrutura do espaço estaria “muito frágil, muito deteriorada” e que a recuperação seria uma das entregas do Município para os 300 anos da Capital.

A nova sede da Escola Pública de Música da Vila das Artes deve ser entregue "até meados de maio", segundo a Secultfor, e funcionará no antigo anexo do Colégio Piamarta, no Grande Montese. A sede original da escola, inaugurada em março de 2024, foi erguida no bairro Joaquim Távora.

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Biblioteca Dolor Barreira

Conforme o Diário Oficial do Município (DOM), a empresa que fará o transporte e o acondicionamento do acervo já foi contratada, e o custo do serviço será de R$ 9.530.

Antes de serem disponibilizados na Escola Pública de Música, os livros devem passar por uma triagem para identificar quais exemplares precisam passar por procedimentos técnicos de conservação antes de voltar à circulação.

Segundo a Secultfor, as atividades da biblioteca só serão suspensas quando o cronograma de planejamento da reforma for concluído. Durante o mês de maio, demandas como consulta ao acervo e sessões do projeto Cine Trash se mantêm normalmente.

Por meio de nota, a Pasta destacou que irá informar à população fortalezense “acerca da suspensão temporária das atividades da Biblioteca e seu remanejamento para outros espaços” quando as datas para início da obra estiverem definidas.

“A Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira também dispõe do sistema Biblivre, plataforma digital a partir da qual o acervo pode ser consultado”, destacou a secretaria.