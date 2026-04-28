Caminhão Limpezinha completa um ano com mais de 600 toneladas recolhidas em Fortaleza

O Caminhão Limpezinha, serviço da Prefeitura de Fortaleza desenvolvido pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), voltado ao recolhimento de resíduos volumosos, completa um ano de operação com 2.569 solicitações atendidas e 638,54 toneladas de resíduos volumosos recolhidos desde abril de 2025. Os números marcam a consolidação do serviço como alternativa para o descarte adequado de materiais de grande porte.

Segundo a SCSP, o volume de resíduos coletado diretamente da casa das pessoas é muito importante, pois os materiais poderiam acabar em locais impróprios, afetando o trânsito de pedestres, veículos e a saúde pública. Isso contribui diretamente para a limpeza urbana, porque evita a prática inadequada de descartar móveis, eletrodomésticos, restos de madeira e outros materiais na rua ou em pontos de lixo irregulares.

O serviço também ajuda a coibir o despejo inadequado por parte de carroceiros. Conforme a pasta, a Prefeitura estimula a destinação correta desses resíduos nos Ecopontos, por meio do programa E-Carroceiro, que bonifica o descarte feito nos locais apropriados. Com isso, o Município atua em duas frentes: oferece à população um serviço específico para volumosos e fortalece uma política de incentivo ao descarte ambientalmente adequado.

Adesão da população

Ao longo do primeiro ano, o Caminhão Limpezinha registrou média mensal de 214 atendimentos. Em 2026, esse número já apresenta crescimento, aproximando-se de 300 solicitações por mês no primeiro trimestre. O crescimento indica que a população está conhecendo mais o serviço e recorrendo com mais frequência a essa alternativa para o descarte correto de resíduos volumosos, o que contribui para reduzir o lançamento desse material em vias públicas e pontos de lixo irregulares.

Funcionamento do serviço

O Caminhão Limpezinha é destinado exclusivamente a materiais volumosos, como móveis, eletrodomésticos, restos de madeira, ferragens e pneus, e não substitui a coleta comum. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 8h às 14h, com rotas organizadas semanalmente a partir das demandas registradas pela população. As solicitações podem ser feitas por meio da Central 156, pelo SAC da Ecofor (0800 275 4400) ou nas Secretarias Regionais. A orientação é que os itens sejam colocados na calçada apenas no dia programado para a coleta.