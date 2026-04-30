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Após 3 dias 'presa', imagem de Nossa Senhora de Fátima é liberada em Fortaleza; veja destino da santa

Receita Federal concluiu desembaraço aduaneiro na noite de quarta-feira (29).

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
(Atualizado às 10:28)
Ceará
Um homem e uma mulher sorriem enquanto seguram juntos uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em um pátio de cargas do aeroporto de Fortaleza. Eles estão em frente a uma placa que indica Retirada de Mercadoria, marcando a chegada da estátua sacra ao local.
Legenda: Imagem de Nossa Senhora de Fátima foi buscada na manhã desta quinta-feira (30).
Foto: Arquivo pessoal de Karine Serpa.

Depois de quase três dias retida na alfândega do Aeroporto Internacional de Fortaleza, uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Fátima vinda de Portugal para o Ceará foi finalmente liberada. O desembaraço aduaneiro – regularização de uma mercadoria importada ou exportada após a conferência documental e física – foi concluído na noite desta quarta-feira (29), conforme apuração do Diário do Nordeste.

A imagem foi “resgatada” na manhã desta quinta (30) e será recepcionada na missa do meio-dia no Santuário de Fátima, na Av. Treze de Maio, na Capital, segundo membros do templo envolvidos no processo.

A liberação encerra um impasse que mobilizou fiéis e lideranças religiosas desde a última segunda-feira (27), quando a estátua sacra ficou retida por falta de documentação obrigatória para entrada no país.

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A regularização ocorreu após a formalização da Declaração Simplificada de Importação (DSI), exigida pela Receita Federal para bens que entram no Brasil sem finalidade comercial, como é o caso de peças destinadas à exposição religiosa.

A expectativa é que a chegada da imagem reúna um grande número de devotos no Santuário fortalezense, especialmente após os pedidos feitos durante as celebrações dos últimos dias. 

Na segunda-feira (27), o pároco padre Ivan de Souza chegou a informar aos fiéis, durante a missa, que uma equipe estava desde cedo no aeroporto tentando resolver a situação. “Rezem para que a imagem chegue. O lugar dela é aqui”, disse na ocasião.

Programação religiosa

Segundo o pároco, a imagem ficará em exposição no Santuário de Fátima até a missa de meio dia dessa sexta-feira (1º), feriado de Dia do Trabalhador.

Após a passagem pela Capital, a réplica será transportada de carro à Paróquia Nossa Senhora das Dores, no município de Assaré, na região do Cariri. Segundo a Pastoral da Comunicação (Pascom) local, a instituição adquiriu a imagem, que será de exposição permanente.

A Paróquia é vinculada à Diocese de Crato, que ficou responsável pelo envio dos documentos necessários para a liberação da réplica. Confeccionada com base na primeira Imagem Peregrina, esculpida em 1947, a peça mantém características tradicionais da representação de Nossa Senhora de Fátima, uma das devoções marianas mais difundidas no mundo.

A encomenda foi feita a uma das principais oficinas de arte sacra em Portugal, que inclusive foi responsável pela criação da imagem original venerada na Capelinha das Aparições, em 1919.

A imagem será integrada à programação oficial da Trezena de Nossa Senhora de Fátima 2026 em Assaré, do dia 1º a 13 de maio. Além de terços e missas, o itinerário contará com uma procissão, no dia 13, saindo da Igreja Matriz ao estádio municipal da cidade.

A bênção oficial da réplica vinda de Portugal será conduzida pelo bispo Dom Magnus Henrique Lopes, no dia 12 de maio, às 19h. Na mesma ocasião, haverá a consagração do povo assareense a Nossa Senhora de Fátima.

Entenda o caso

Apesar de se tratar de um objeto religioso, a retenção ocorreu porque a peça não se enquadra como bagagem pessoal. Por ser destinada à exibição pública, sua entrada no Brasil exige documentação específica.

A DSI é o instrumento que formaliza esse tipo de operação, informando à Receita Federal dados como origem, valor estimado e responsável pela carga. Sem esse registro, o item fica sem enquadramento legal, impedindo sua liberação.

A Inspetoria da Receita Federal no Aeroporto Internacional Pinto Martins informou ao Diário do Nordeste apenas que, “por questões que envolvem o sigilo fiscal, não podemos informar a terceiros como se encontra o processo de importação de um contribuinte”.

“Recomendamos que a Paróquia busque informações sobre os procedimentos diretamente com a Receita Federal, no Aeroporto”, concluiu em nota.

No entanto, com a regularização documental, a imagem foi liberada e deve cumprir o roteiro previsto junto aos fiéis cearenses.

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