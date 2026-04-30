Após 3 dias 'presa', imagem de Nossa Senhora de Fátima é liberada em Fortaleza; veja destino da santa

Depois de quase três dias retida na alfândega do Aeroporto Internacional de Fortaleza, uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Fátima vinda de Portugal para o Ceará foi finalmente liberada. O desembaraço aduaneiro – regularização de uma mercadoria importada ou exportada após a conferência documental e física – foi concluído na noite desta quarta-feira (29), conforme apuração do Diário do Nordeste.

A imagem foi “resgatada” na manhã desta quinta (30) e será recepcionada na missa do meio-dia no Santuário de Fátima, na Av. Treze de Maio, na Capital, segundo membros do templo envolvidos no processo.

A liberação encerra um impasse que mobilizou fiéis e lideranças religiosas desde a última segunda-feira (27), quando a estátua sacra ficou retida por falta de documentação obrigatória para entrada no país.

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A regularização ocorreu após a formalização da Declaração Simplificada de Importação (DSI), exigida pela Receita Federal para bens que entram no Brasil sem finalidade comercial, como é o caso de peças destinadas à exposição religiosa.

A expectativa é que a chegada da imagem reúna um grande número de devotos no Santuário fortalezense, especialmente após os pedidos feitos durante as celebrações dos últimos dias.

Na segunda-feira (27), o pároco padre Ivan de Souza chegou a informar aos fiéis, durante a missa, que uma equipe estava desde cedo no aeroporto tentando resolver a situação. “Rezem para que a imagem chegue. O lugar dela é aqui”, disse na ocasião.

Programação religiosa

Segundo o pároco, a imagem ficará em exposição no Santuário de Fátima até a missa de meio dia dessa sexta-feira (1º), feriado de Dia do Trabalhador.

Após a passagem pela Capital, a réplica será transportada de carro à Paróquia Nossa Senhora das Dores, no município de Assaré, na região do Cariri. Segundo a Pastoral da Comunicação (Pascom) local, a instituição adquiriu a imagem, que será de exposição permanente.

A Paróquia é vinculada à Diocese de Crato, que ficou responsável pelo envio dos documentos necessários para a liberação da réplica. Confeccionada com base na primeira Imagem Peregrina, esculpida em 1947, a peça mantém características tradicionais da representação de Nossa Senhora de Fátima, uma das devoções marianas mais difundidas no mundo.

A encomenda foi feita a uma das principais oficinas de arte sacra em Portugal, que inclusive foi responsável pela criação da imagem original venerada na Capelinha das Aparições, em 1919.

A imagem será integrada à programação oficial da Trezena de Nossa Senhora de Fátima 2026 em Assaré, do dia 1º a 13 de maio. Além de terços e missas, o itinerário contará com uma procissão, no dia 13, saindo da Igreja Matriz ao estádio municipal da cidade.

A bênção oficial da réplica vinda de Portugal será conduzida pelo bispo Dom Magnus Henrique Lopes, no dia 12 de maio, às 19h. Na mesma ocasião, haverá a consagração do povo assareense a Nossa Senhora de Fátima.

Entenda o caso

Apesar de se tratar de um objeto religioso, a retenção ocorreu porque a peça não se enquadra como bagagem pessoal. Por ser destinada à exibição pública, sua entrada no Brasil exige documentação específica.

A DSI é o instrumento que formaliza esse tipo de operação, informando à Receita Federal dados como origem, valor estimado e responsável pela carga. Sem esse registro, o item fica sem enquadramento legal, impedindo sua liberação.

A Inspetoria da Receita Federal no Aeroporto Internacional Pinto Martins informou ao Diário do Nordeste apenas que, “por questões que envolvem o sigilo fiscal, não podemos informar a terceiros como se encontra o processo de importação de um contribuinte”.

“Recomendamos que a Paróquia busque informações sobre os procedimentos diretamente com a Receita Federal, no Aeroporto”, concluiu em nota.

No entanto, com a regularização documental, a imagem foi liberada e deve cumprir o roteiro previsto junto aos fiéis cearenses.