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Cratera em Aquiraz: o que se sabe sobre obra que vai consertar rodovia CE-025

Acidente causou a morte de uma pessoa que trafegava pela via e deixou feridos.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Ceará
Imagem aérea mostra máquinas e trabalhadores atuando na recuperação da cratera que abriu na ce-025 em Aquiraz.
Legenda: Equipes atuaram na suavização da encosta e na estabilização do terreno.
Foto: Thiago Gadelha.

​O cenário desta terça-feira (28) é de canteiro de obras na rodovia CE-025, em Aquiraz, um dia após uma cratera abrir, engolindo diversos veículos e causando a morte de um motociclista no município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A intervenção ocorre em etapas, desde estabilizar o terreno até, por fim, o recapeamento asfáltico.

A recuperação da via, localizada no bairro Porto das Dunas, foi iniciada horas após o incidente e deve durar em torno de 10 dias, caso não haja adiamentos devido às chuvas. 

Ao Diário do Nordeste, o gerente de Malha Viária da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Saullo Câmara, explicou as etapas da obra para consertar a fenda, que se abriu em uma das principais vias que liga cidades e pontos turísticos da Região Metropolitana à Capital

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O gestor detalhou que a recuperação da rodovia começou por volta das 12h de segunda-feira (27), logo após a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) liberar o início dos trabalhos. 

Na cratera que se abriu, uma pessoa morreu e duas foram hospitalizadas. Uma das vítimas foi atendida em um hospital de Aquiraz e liberada no mesmo dia. A outra, que estava internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, recebeu alta nesta terça-feira.

Em 2020, a rodovia passou por uma obra de duplicação, que custou cerca de R$ 27 milhões. A empresa que executou o serviço, inclusive, foi responsável por assegurar qualquer reparo que fosse necessário nos primeiros cinco anos, segundo Saullo, porém o prazo chegou ao fim no ano passado.

A obra de recuperação atual é realizada por outra construtora, contratada para realizar reparos de emergência nas vias administradas pela SOP. Devido ao caráter emergencial, o valor da recuperação só poderá ser calculado ao fim da intervenção, após a realização de um balanço sobre os custos, conforme explica a comunicação da instituição estadual. 

Imagem aérea mostra proximidade de condomínio com cratera que abriu na ce-025 em Aquiraz.
Legenda: SOP avalia que fenda não oferece risco para construções no entorno.
Foto: Thiago Gadelha.

Como será cada etapa da obra de recuperação

Na segunda-feira, depois de retirar os veículos e os pertences das vítimas tragados pela cratera, os trabalhos focaram na estabilização do terreno, suavizando o talude da encosta — termo técnico referente à inclinação do terreno. “A gente fez essa recomposição justamente para evitar danos maiores, como o aumento da cratera”, explica o gestor.

A estratégia de recuperação foi dividida em etapas. Quando o terreno atingir o nível da tubulação de drenagem, começará a próxima: a reconstrução do sistema de escoamento da água da chuva

Uma falha nesse sistema de escoamento é a principal linha de investigação da SOP para explicar o surgimento da cratera. “A hipótese com a qual a gente trabalha é que uma dessas manilhas teve algum recalque, uma fuga de material, e acabou em um processo de erosão interna que cedeu a encosta”, detalha Saullo Câmara. 

O problema não é comum e, segundo o gestor, é de difícil identificação em verificações de rotina, por ocorrer abaixo do nível do pavimento. “Não é algo que dava para se prever tão fácil.” Como medida de prevenção, a superintendência iniciou a inspeção de outros bueiros ao longo da rodovia.

Imagem aérea mostra equipes atuando na recuperação da cratera que se abriu na ce-025 em aquiraz.
Legenda: Custo da recuperação da rodovia só poderá ser calculado ao fim das obras.
Foto: Thiago Gadelha.

Imagem mostra moradora de condomínio assistindo trabalhadores recuperarem asfalto após cratera abrir na ce-025 em Aquiraz.
Legenda: Vizinhos ao local acompanham trabalho das equipes com apreensão, apesar de cratera não oferecer risco para edificações próximas.
Foto: Thiago Gadelha.

Ao concluir a etapa de reconstrução da drenagem, as equipes da SOP realizarão o nivelamento da rodovia, com base e sub-base, para, então, ser feito o recapeamento do asfalto.

Nesta manhã, ao visitar o local, a reportagem verificou que a cratera estava coberta com um material plástico. Saullo Câmara explica que a lona serve para proteger a fenda e evitar que ela aumente em decorrência de eventuais precipitações. A proteção será usada no período da noite e em momentos do dia em que o “tempo fechar”. 

Imagem mostra trabalhador atuando em recuperação de cratera que abriu na ce-025 em aquiraz.
Legenda: Recuperação da via deve ser concluída até maio.
Foto: Thiago Gadelha.

Imagem mostra trabalhador observando recuperação de cratera que se abriu em aquiraz na ce-025.
Legenda: Proteção plástica foi colocada no local para evitar que a chuva interfira nos trabalhos das equipes.
Foto: Thiago Gadelha.

Trânsito na rodovia

O trecho onde aconteceu o deslizamento está bloqueado desde segunda-feira. No local trafegam diariamente 10 mil veículos, em média, conforme dados registrados por fotossensores da SOP. O gestor afirma que o sentido Fortaleza-Aquiraz da rodovia poderá ser liberado no início da próxima semana, dependendo dos fatores climáticos. 

Atualmente, os motoristas que precisam se locomover pela região podem utilizar os desvios temporários, realizados pelas ruas das Tainhas e das Salinas

Imagem mostra desvio no trânsito da ce-025 após cratera abrir em aquiraz.
Legenda: Veículos estão sendo direcionados para vias paralelas à rodovia estadual.
Foto: Thiago Gadelha.

A superintendência disponibiliza um número para a população entrar em contato quando encontrar alguma ocorrência que afete a trafegabilidade das rodovias estaduais: o WhatsApp das Estradas (85) 98404-9800

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