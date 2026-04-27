Cratera na CE-025: obra de recuperação de rodovia deve levar 10 dias

O trecho da CE-025 onde uma cratera se abriu, na madrugada desta segunda-feira (27), no sentido Aquiraz-Fortaleza, deve levar até dez dias para ser recuperado, conforme previsão da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

A rodovia, cujas obras de duplicação foram concluídas em dezembro de 2020 , cedeu após fortes chuvas e engoliu carros e motos, causando a morte de um motociclista de 40 anos.

Segundo o gerente de Manutenção e Malha Viária da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Saullo Câmara, a Pasta está investigando o que motivou o acidente. "A hipótese inicial foi uma falha de drenagem. A drenagem colapsou e acabou carregando material", disse, nesta noite, em entrevista ao Verdinha Notícias, da Verdinha FM 92.5.

“O pessoal da Perícia está fazendo levantamento, vai emitir um relatório, e a gente está fazendo o nosso também para fazer uma avaliação e solucionar o mais breve possível”, afirmou Saullo, mais cedo, ainda no local da tragédia.

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Na entrevista ao Verdinha Notícias, Saullo Câmara afirmou que, devido à previsão de chuvas para esta madrugada, a área foi protegida com uma espécie de capa, para evitar mais erosão do material solto na cratera.

Ele afirmou que o desvio de trânsito na região está seguindo por trás do condomínio em frente à cratera. O canteiro central da rodovia foi aberto. "Quando a gente tiver com a coisa mais segura [no solo] consegue fazer o tráfego em uma pista só, indo e vindo na frente do condomínio. Isso provavelmente será no começo da próxima semana", afirmou ao jornalista Alânio Pereira.

Confira nota da SOP-CE na íntegra:

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) informa que as equipes técnicas já se encontram no local do acidente ocorrido na rodovia CE-025, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O trecho foi interditado e devidamente isolado, com desvios temporários instalados pela Rua das Tainhas e Rua das Salinas, visando manter o tráfego organizado e seguro na área próxima ao ocorrido.

Após vistoria técnica no local, foi constatado que não há riscos para as construções no entorno da cratera formada, e as ações para conter a erosão na área já estão sendo adotadas. Entre elas, o serviço de recomposição do aterro, no segmento danificado da Av. Caminho do Sol (CE-025), com previsão de término dentro de 10 dias.