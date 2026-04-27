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'Não há riscos' para condomínio próximo à cratera que abriu em Aquiraz, diz SOP

Asfalto cedeu, engolindo três carros e causando uma morte na Região Metropolitana de Fortaleza.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 20:21)
Ceará
Imagem aérea mostra cratera que abriu na CE-025, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na imagem, é possível verificar um dos três carros engolidos pelo desabamento e proximidade da fenda com condomínio.
Legenda: Trecho da via foi interditado após asfalto cede durante chuva intensa.
Foto: Thiago Gadelha.

Após a abertura de uma cratera na CE-025, que resultou na morte de um motociclista, na manhã desta segunda-feira (27), a Superintendência de Obras Públicas (SOP) descartou que a fenda possa oferecer riscos ao condomínio localizado a poucos metros de onde cedeu o asfalto, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 

Em nota, a Pasta detalha que equipes técnicas realizaram uma vistoria e constataram que "não há risco" de danos estruturais às construções no entorno, no bairro Porto das Dunas. Com a avaliação, os agentes já iniciaram ações para conter a erosão na área.

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Moradora do condomínio, a psicóloga Soraia Manoel ouviu dos filhos o apelo para que deixasse o local, mas decidiu ficar, já que as autoridades não solicitaram a evacuação do residencial.

Ficou todo mundo tenso, mas ouvi de um engenheiro que estava aqui que essa pista do lado de cá [sentido Fortaleza-Porto das Dunas] está bem firme, então estou calma."
Soraia Manoel
Psicóloga

Apesar da escolha, a moradora confessa que a possibilidade de novas chuvas intensas a preocupa, já que a cratera cedeu durante um temporal. Nos próximos dias, a previsão é que Aquiraz registre precipitações de intensidade moderada e ocasionalmente forte, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). 

Ao Diário do Nordeste, a síndica do condomínio, Eveline Rodrigues Câmara, conta que confia na avaliação das autoridades e, assim como a vizinha, também escolheu permanecer em casa, mas confessa que a situação gera apreensão. "Temos que considerar que há uma cratera gigantesca na frente do prédio, e isso não me deixa 100% confortável", diz.

A SOP informou que a previsão é que o serviço de recomposição do trecho danificado da CE-025 seja concluído em cerca de 10 dias. O local foi interditado e devidamente isolado, com desvios temporários instalados pela Rua das Tainhas e Rua das Salinas, visando manter o tráfego organizado e seguro na área próxima ao ocorrido.

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