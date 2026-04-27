Vídeo flagra momento em que asfalto cede, cratera se forma e engole veículos na CE-025, em Aquiraz

O momento em que o asfalto da CE-025 em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, cedeu no início da manhã desta segunda-feira (27), foi registrado por câmeras de segurança da região. As imagens mostram um carro e uma moto caindo no buraco, assim como outro veículo que ficou preso à beira da cratera. Uma pessoa morreu após o ocorrido.

A gravação da câmera de segurança captou a queda dos dois veículos com uma diferença de alguns segundos. O primeiro a passar pelo local foi o carro, que caiu logo no momento da abertura da cratera. Depois, uma moto caiu no buraco, resultando na morte do motociclista que a pilotava.

O terceiro veículo a passar pelo local, momentos depois, ficou com uma das rodas dianteiras do veículo pendurada.

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"Eu estava indo para o trabalho, era por volta de 5 horas, estava chovendo muito e tudo escuro. Quando vi a cratera, freiei com tudo e joguei o carro para o lado. Tentei dar a ré, mas o carro não ia e percebi que ele ficou caindo de lado. Puxei o freio de mão e consegui sair", disse a personal trainer Adreza Brasil, de 31 anos, ao relatar o susto durante o ocorrido.

Acidente no sentido Aquiraz-Fortaleza

O acidente foi registrado no sentido Aquiraz-Fortaleza, exatamente no trecho que conecta o Porto das Dunas à Avenida Maestro Lisboa. Todas as faixas da via foram interditadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

No primeiro carro, que caiu logo no momento inicial de abertura da cratera, estavam quatro passageiros. O veículo pertencia à Secretaria de Saúde de Aquiraz e transportava pacientes com consulta marcada em Fortaleza.

Uma pessoa foi levada a um hospital de Aquiraz após o acidente, enquanto outra foi liberada no local e o óbito do motociclista foi confirmado. Ele não teve a identidade revelada até o momento.

O governador Elmano de Freitas determinou a adoção de medidas emergenciais por parte das secretarias competentes diante do ocorrido.

"Determinei medidas imediatas das secretarias do Governo. As nossas equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e de outros órgãos estão trabalhando de forma ininterrupta", declarou em publicação no Instagram.