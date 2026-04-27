Parte restante de hotel que desabou em Tianguá deve ser demolida, diz governador

A parte do hotel São Francisco que não desabou em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, deve ser demolida por risco à população do entorno, afirmou o governador do Ceará durante visita ao local na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo ele, a prioridade é garantir a integridade física dos moradores enquanto técnicos avaliam as condições estruturais do prédio após o colapso que deixou uma pessoa morta.

O imóvel fica na Avenida Jacques Nunes e — conforme relatos de moradores — o incidente ocorreu por volta das 5h30. A área que desabou contava com três andares e 36 apartamentos, e os escombros atingiram uma residência vizinha e a fiação de postes.

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“Provavelmente aqui já tá tendo o levantamento pelo engenheiro da situação do prédio, do que ainda restou. É bem provável que tenha que demolir o prédio, para evitar risco às pessoas que moram no entorno. Então, aqui a prioridade é garantia da integridade física dos cidadãos”, declarou o governador em coletiva de imprensa em Tianguá.

Aluguel social para famílias que precisem

Ainda em coletiva, o governador destacou que equipes da Prefeitura de Tianguá já iniciaram o atendimento às famílias afetadas.

“A prefeitura já visitou todas as famílias que moram aqui nesse quarto que não está interditado, para garantir aluguel social para quem precisa, garantir o local para as pessoas ficarem”, disse Elmano de Freitas.

O chefe do Executivo estadual acrescentou que o Governo do Estado atuará em conjunto com a gestão municipal para minimizar os impactos do desabamento. “Efetivamente tivemos essa situação e vamos agora trabalhar muito de mãos dadas com o prefeito Alex".