Veja exato momento de desabamento de Hotel de Tianguá, no Ceará

Uma câmera de segurança registrou o exato momento do desabamento do Hotel São Francisco, em Tianguá (CE), na manhã desta segunda-feira (27). Nas imagens, é possível observar um morador vizinho ao prédio e uma mulher passando pelo prédio segundos antes do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um hóspede durante a realização de buscas e resgate no local.

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No vídeo, é possível ver um homem saindo de uma casa ao lado do prédio e, momentos depois, a estrutura desaba. Uma grande coluna de poeira se forma com a queda do edifício.

No momento do desabamento, uma mulher é vista caminhando próximo à calçada do prédio. Ela chega a olhar para o edifício caindo e, em seguida, deixa o local.

Hotel cita 'incidente estrutural'

A direção do Hotel São Francisco se pronunciou nas redes sociais sobre o caso e classificou o desabamento como um “incidente estrutural”.

“Pedimos que todos os hóspedes com reservas entrem em contato por meio dos nossos canais de atendimento para solicitar informações ou o estorno dos valores pagos”, informou a nota, que também comunica a suspensão temporária das atividades.

Fortes chuvas em Tianguá

O prefeito de Tianguá, Alex Nunes, comentou nas redes sociais sobre as fortes chuvas registradas na cidade nos últimos dias.

“Enfrentamos um volume histórico e extremo: foram 204,4 mm de chuva em apenas três dias intensos. Isso equivale a um mês inteiro de chuvas caindo sobre Tianguá. Infelizmente, tivemos registros de desabamentos, mas quero deixar uma mensagem clara para toda a população: vocês não estão sozinhos”, declarou o gestor.

Ainda pela manhã, o governador do Ceará esteve no Tianguá para avaliar os prejuízos causados pelas chuvas na região.