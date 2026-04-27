Carro, motos e pertences de vítimas de deslizamento em Aquiraz são retirados de cratera.

Os pertences das vítimas do deslizamento de asfalto em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram retirados com o auxílio de uma retroescavadeira, no início da tarde desta segunda-feira (27).

Na cratera que se formou na CE-025 havia: um carro da Secretaria de Saúde Municipal de Aquiraz, duas motos, bolsa, roupas e documentos.

Foto: Kid Junior/SVM.

O resgate contou com o apoio de policiais da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Foto: Kid Junior/SVM.

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Vítimas

Uma pessoa, que estava em uma das motos, morreu no acidente. Além do motociclista, uma vítima foi levada a um hospital de Aquiraz, sendo liberada na sequência.

Foto: Kid Junior/SVM.

Uma parte da via que conecta o Porto das Dunas à Avenida Maestro Lisboa, onde aconteceu o deslizamento, foi interditada.

RECONSTRUÇÃO

Foto: Kid Junior/SVM.

A retroescavadeira também retirou vários anéis de concreto, utilizados em esgoto e canalização, que foram descobertos após o deslizamento.

Outra máquina pesada começou o processo de tapar a cratera com outros materiais. Em imagens, é possível ver pedras e terra sendo adicionados no buraco.