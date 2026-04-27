Carro, motos e pertences de vítimas de deslizamento em Aquiraz são retirados de cratera
Um motociclista morreu após cair na cratera.
Os pertences das vítimas do deslizamento de asfalto em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram retirados com o auxílio de uma retroescavadeira, no início da tarde desta segunda-feira (27).
Na cratera que se formou na CE-025 havia: um carro da Secretaria de Saúde Municipal de Aquiraz, duas motos, bolsa, roupas e documentos.
O resgate contou com o apoio de policiais da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
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Vítimas
Uma pessoa, que estava em uma das motos, morreu no acidente. Além do motociclista, uma vítima foi levada a um hospital de Aquiraz, sendo liberada na sequência.
Uma parte da via que conecta o Porto das Dunas à Avenida Maestro Lisboa, onde aconteceu o deslizamento, foi interditada.
RECONSTRUÇÃO
A retroescavadeira também retirou vários anéis de concreto, utilizados em esgoto e canalização, que foram descobertos após o deslizamento.
Outra máquina pesada começou o processo de tapar a cratera com outros materiais. Em imagens, é possível ver pedras e terra sendo adicionados no buraco.