Motociclista morre em acidente próximo à BR-222, em Caucaia

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (27) em um acidente ocorrido nas proximidades da BR-222, em Caucaia, na comunidade Vila Nova.

Segundo informações da Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia (AMT), uma ocorrência de uma queda de uma motocicleta foi registrada, por volta de 6h30, na Avenida Coronel Correia.

O trecho onde o acidente aconteceu estava molhado por conta das chuvas ocorridas de domingo (26) para essa segunda-feira (27), o que, de acordo com a AMT, pode ter contribuído para a ocorrência.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando a equipe chegou no local o condutor do veículo, que até o momento não foi identificado, já havia falecido.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está apurando as circunstâncias do acidente.

A AMT isolou e sinalizou a área, além de reforçar a importância dos motoristas redobrarem a atenção ao conduzir veículos em período de chuvas.