Mulher é presa após ameaçar funcionários e atirar contra posto de saúde em Aracoiaba

Uma mulher foi presa na manhã de segunda-feira (8) após ameaçar funcionários de um posto de saúde e efetuar um disparo de arma de fogo contra a unidade na localidade de Lagoa de São João, no município de Aracoiaba (CE).

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça contra trabalhadores da unidade de saúde. Segundo os relatos, a suspeita chegou ao local intimidando funcionários e pessoas que estavam no posto.

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Após as ameaças, a mulher teria ido até a própria residência e retornado armada. Em seguida, efetuou um disparo que atingiu a estrutura da entrada do prédio, provocando momentos de tensão entre os presentes.

Rápida ação policial

Após o ocorrido, equipes da GCM e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) realizaram diligências e se deslocaram até a residência da suspeita. No local, os agentes encontraram a mulher e apreenderam a arma utilizada na ação.

A acusada foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Aracoiaba, juntamente com os funcionários envolvidos na ocorrência, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

O caso será investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias e a motivação das ameaças e do disparo efetuado contra a unidade de saúde.