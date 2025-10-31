Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra mão segurando uma pedra onde há o cobalto no que parece ser um laboratório. Imagem usada em matéria sobre a primeira mina de diamentes no Ceará. Fim da descrição

Opinião

Cidade cearense pode ter a maior ocorrência de ‘ouro azul’ do Brasil; conheça o lugar

Estudo é conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 13 de Agosto de 2025
Trabalhadores durante a obra

Negócios

Transnordestina deve ganhar pelo menos cinco portos secos; veja locais e como funciona

Ferrovia terá infraestruturas adaptadas para grande volume de cargas variadas no interior do Nordeste

Luciano Rodrigues 30 de Junho de 2025
Imagem da Escola João Ferreira Gadelha, instituição em que os alunos estão sem ir para aula por falta de transporte escolar

Ceará

Alunos da zona rural de Aracoiaba perdem aula após demissão de motorista do transporte escolar

Cerca de 20 estudantes foram afetados por essa falta de serviço; Prefeitura de Aracoiaba disse que a rota volta a funcionar na segunda-feira (16)

Beatriz Rabelo 13 de Junho de 2025
Policiais civis próximo à viatura da Polícia para matéria sobre universitário preso com 40 mil nudes e usava para vender e extorquir vítimas

Segurança

Universitário é preso com 40 mil 'nudes' usados para extorsão e venda em sites de pornografia

Lucas Faustino Araújo, 27, era estudante do penúltimo semestre de Ciências da Computação

Redação 11 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Aracoiaba?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Edim (PP) foi eleito com 50,69% dos votos

PontoPoder

Irmão de Wesley Safadão, Edim é eleito prefeito em Aracoiaba

Candidato do Progressistas foi eleito no primeiro turno, com 50,69%

Redação 05 de Outubro de 2024
Aracoiaba

PontoPoder

Prefeito de Aracoiaba se une a ex-adversário para definir sucessão e pode apoiar irmão do Safadão

A escolha da candidatura que terá o apoio do atual prefeito ainda não foi fechada e deve considerar as pesquisas internas e a preferência do grupo político; há outros dois nomes em discussão

Ingrid Campos 01 de Abril de 2024
Ramon Camurça, tesoureiro de Baturité preso por envolvimento na chacina de Aracoiaba

Segurança

Tesoureiro da Prefeitura de Baturité é preso suspeito de envolvimento na chacina de Aracoiaba

A Polícia Civil informou que cumpriu mandado de prisão temporária contra o homem pela 'participação indireta nas mortes de quatro pessoas'

Redação 11 de Março de 2024
Velório de vítimas da Chacina de Aracoiaba

Segurança

Polícia Civil prende mandantes da Chacina de Aracoiaba e número de capturas sobe para dez

Suspeitos foram detidos em Baturité, Paracuru e Fortaleza, e atuaram nas mortes de quatro pessoas em Aracoiaba, em fevereiro

Matheus Facundo 06 de Março de 2024
Criminosos invadiram sítio onde estavam vítimas por parte de trás - onde tem um matagal que dá acesso a um rio

Segurança

Chacina de Aracoiaba foi motivada por tentativa de homicídio no Carnaval em Baturité, diz Polícia

Segundo a Polícia Civil, na ação policial, quatro homens foram presos, inclusive o mandante do crime. Um adolescente também foi apreendido por suposto envolvimento na chacina.

Luana Severo, João Lima Neto e Messias Borges 28 de Fevereiro de 2024
1 2 3