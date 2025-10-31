Estudo é conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC)
Ferrovia terá infraestruturas adaptadas para grande volume de cargas variadas no interior do Nordeste
Cerca de 20 estudantes foram afetados por essa falta de serviço; Prefeitura de Aracoiaba disse que a rota volta a funcionar na segunda-feira (16)
Lucas Faustino Araújo, 27, era estudante do penúltimo semestre de Ciências da Computação
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Candidato do Progressistas foi eleito no primeiro turno, com 50,69%
A escolha da candidatura que terá o apoio do atual prefeito ainda não foi fechada e deve considerar as pesquisas internas e a preferência do grupo político; há outros dois nomes em discussão
A Polícia Civil informou que cumpriu mandado de prisão temporária contra o homem pela 'participação indireta nas mortes de quatro pessoas'
Suspeitos foram detidos em Baturité, Paracuru e Fortaleza, e atuaram nas mortes de quatro pessoas em Aracoiaba, em fevereiro
Segundo a Polícia Civil, na ação policial, quatro homens foram presos, inclusive o mandante do crime. Um adolescente também foi apreendido por suposto envolvimento na chacina.