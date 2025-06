Alunos da zona rural de Aracaoiaba perdem aula após demissão de motorista do transporte escolar

Cerca de 20 estudantes da Escola João Ferreira Gadelha, em Aracoiaba, estão sem ir às aulas após o motorista do transporte escolar pedir demissão. O antigo profissional responsável pelo transporte dos alunos deixou o cargo no dia 5 de junho, conforme revelou um dos pais, em entrevista ao Diário do Nordeste. Desde então, os alunos estão sem acompanhar as disciplinas.

O familiar, que pediu para não ser identificado, disse que a gestão da escola buscou um substituto, mas até o começo da tarde desta sexta-feira (13), não havia previsão para o retorno do serviço.

"Houve uma proposta de entrar outro motorista, mas foi só alarme falso. Até hoje, meus filhos estão sem ir para o colégio. Hoje, eu falei com a diretora e parece que, para a próxima semana, vão agilizar para vir outro motorista", detalhou o familiar.

A Secretaria de Educação de Aracoiaba, em nota assinada com a Prefeitura, afirmou que a rota apresentou problema apenas nesta semana, durante os últimos 5 dias. Em nota, acrescentou ainda que o serviço será normalizado já na próxima segunda-feira, dia 16 de junho.

Faltando aula em período de provas

Nesse período, o pai lamentou que os filhos estão sem acompanhar as aulas e as revisões realizadas para o período de provas. A escola informou, aos pais dos alunos afetados pela falta de transporte, que os estudantes poderão fazer as provas em outras datas. "Mas prejudica eles, né? Eles (os filhos) não têm culpa", acrescentou.