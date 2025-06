CE é o 3º melhor do Brasil em proporção de crianças de até 5 anos matriculadas em creches e escolas

Em 2024, o Ceará registrou cerca de 454 mil crianças de até 5 anos matriculadas em escolas ou creches. Isso representa aproximadamente 60,8%, em relação ao total de residentes do Estado nessa faixa etária, estimada em 748 mil crianças. Com isso, o Ceará teve a terceira melhor taxa de escolarização nessa faixa etária, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (10).

As informações são do módulo anual de Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2024. De acordo com o levantamento, apenas São Paulo (70,2%) e Santa Catarina (66,7%) ficaram à frente do Ceará nesse quesito.

A taxa de escolarização entre as crianças de 0 a 5 anos vem crescendo no Ceará desde 2019 (52,4%), ano em que o indicador teve uma queda na comparação com 2018 (55,5%).

O IBGE apresenta detalhes dessa faixa etária para as crianças de 0 a 3 anos — quando a matrícula ainda não é obrigatória no País — e para aquelas de 4 a 5 anos — quando as crianças devem estar na escola.

Entre os mais novos, 183 mil crianças estavam matriculadas em escola ou creche, representando 39,4% dos cerca de 464 mil habitantes do Ceará nessa idade. Na comparação com os demais estados brasileiros, o Ceará ficou em 6º lugar no País e em 1º no Nordeste. Além disso, o Estado ficou apenas 0,4 pontos percentuais abaixo do resultado nacional (39,8%).

Comparado a 2023 (39,9%), a taxa de escolarização nessa população teve leve queda, mas os resultados anteriores registrados no Ceará eram ainda mais baixos. Em 2022, por exemplo, a taxa de escolarização entre crianças de 0 a 3 anos era de 36,3%. Em 2019, era de 31,9%.

Não há dados sobre 2020 e 2021 porque, naqueles anos, apenas informações básicas sobre educação foram coletadas. O objetivo foi reduzir a carga de perguntas de um questionário originalmente construído para entrevistas presenciais que foi aplicado por telefone devido à Covid-19.

Escolarização de crianças de 4 a 5 anos

Em relação às crianças de 4 a 5 anos de idade, quando a educação passa a ser obrigatória no Brasil, o Ceará tinha cerca de 272 mil estudantes em 2024 e uma população dessa faixa etária estimada em 284 mil pessoas. Com isso, a taxa de escolarização nesse grupo foi de 95,8%.

O resultado do ano passado representa um leve aumento de 0,2 pontos percentuais na comparação com 2023 (95,6%). Porém, é mais baixo do que a taxa de 2022 (96,3%) e que os demais valores anteriores à pandemia de Covid-19, desde 2016.

Ainda assim, o resultado cearense é superior ao cenário nacional, cuja taxa foi de 93,4% em 2024. Com isso, o Ceará obteve a 4ª melhor taxa entre todos os estados, em 2024, e o 3º melhor do Nordeste — ao lado de Sergipe, que também obteve 95,8%.

Os cinco melhores resultados da taxa de escolarização de crianças de 4 a 5 anos são:

Piauí: 98,9% Tocantins: 97,1% Rio Grande do Norte: 96,4% Ceará: 95,8% Sergipe: 95,8%

Cenário brasileiro

Considerando o cenário nacional, o avanço da escolarização de crianças de 0 a 3 anos vem ocorrendo desde 2016 (30,3%). Em 2024, havia mais de 4,4 milhões de crianças de 0 a 3 anos matriculadas, frente à população de cerca de 11,1 milhões nessa faixa etária, levando a uma taxa de escolarização de 39,8%.

Segundo o IBGE, “A estabilidade da escolarização nas faixas etárias mais jovens e o crescimento observado entre crianças de 0 a 3 anos indicam avanços consistentes no acesso à educação infantil”.

Quanto às crianças de 4 e 5 anos, a taxa nacional de escolarização, em 2024, foi de 93,4%, a mais alta desde 2016.

Sobre a pesquisa

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) é divulgada pelo IBGE desde 2012 e investiga, trimestralmente, informações sobre as características básicas de educação para as pessoas de 5 anos ou mais, no Questionário Básico.

Desde 2016, o módulo anual de Educação passou a ser aplicado no segundo trimestre de cada ano, ampliando as questões tratadas sobre o assunto para todas as pessoas da amostra, além de coletar informações sobre a educação profissional.

