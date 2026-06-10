Pai do filho de Deolane Bezerra e ex-cunhado da influencer cumprem pena por crimes no Ceará

O pai do filho da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, presa no mês passado por envolvimento com o Comando Vermelho (CV), Francisco Alberto Teixeira de Sousa, é um condenado da Justiça do Ceará por tentativa de homicídio e atualmente cumpre pena no sistema penitenciário cearense.

O homem tentou matar outro em um bar no município de Trairi. Outra pessoa ligada à influencer, o ex-cunhado Narcílio Domingos de Aguiar também cumpre pena em território cearense, por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

Segundo documentos aos quais o Diário do Nordeste obteve acesso, Alberto foi condenado pelo Tribunal do Júri a 8 anos de reclusão em junho de 2025, em regime fechado, o que só fez a prisão permanecer, visto que ele já estava recolhido.

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De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o crime ocorreu no dia 6 de novembro de 2012, por volta das 8h, no chamado "Bar da Fransquinha", na localidade de Barbatana, em Trairi, quando Alberto e um suposto comparsa chegaram ao local portando arma de fogo e perguntando sobre uma pessoa conhecida como "Pemba".

Eles não acharam o homem, mas atiraram contra o tio dele, que teve ferimentos graves em diversos órgãos, mas sobreviveu.

Alberto, o "Bertim", é pai de Kayky Bezerra, o filho do meio de Deolane. Informações nas redes sociais constam que o ex-casal ficou junto durante o primeiro ano da advogada na faculdade de direito. O homem é cearense, natural do município de Trairi.

Conforme os autos do processo, ele está preso na Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim, localizada no complexo penitenciário de Itaitinga, na Grande Fortaleza.

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) confirmou que ele está recolhido no sistema prisional cearense.

Ex-cunhado de Deolane aplicava golpes em Itapipoca

O caso de Narcílio, ex-cunhado de Deolane, é sobre formação de quadrilha armada e lavagem de dinheiro.

Ele foi condenado por oito anos pela Justiça do Ceará por um esquema sofisticado de estelionato e fraudes bancárias em Itapipoca, no interior do Ceará. Narcílio é nascido no município cearense.

Os estelionatários fizeram cartões de banco e de lojas de departamento em nome de moradores de Itapipoca. Diversos moradores do município ficaram com o nome sujo e tiveram prejuízos advindos dos golpes.

As investigações deram conta ainda de que Narcílio aplicou golpes dentro da própria quadrilha e havia fugido do Ceará após acusação de desvio de R$ 800 mil do bando.

A organização da qual ele foi acusado de fazer parte chegou a assinar e depositar mais de 500 cheques clonados por dia, conforme documentos.

Narcílio foi preso em São Paulo em 2013, mas cumpre sua pena atualmente no Ceará, de acordo com a SAP.

Ele chegou a progredir para o semiaberto por ter cumprido 1/6 da pena, mas em 2018 foi expedido um novo mandado de prisão e regressão para o regime fechado por falta de cumprimento de medidas cautelares.

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Deolane advogou para o ex-companheiro

Deolane e sua irmã, Daniele Bezerra, constam, inclusive, como advogadas constituídas do condenado no processo.

Logo após a condenação, elas entraram com um pedido de Habeas Corpus, questionando a dosimetria da pena e o regime fechado, mas foi negado.

Desde então, as irmãs advogadas já interpuseram recursos, como a apelação criminal, negada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), e o Recurso Especial, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e o Extraordinário, no Supremo Tribunal Federal (STF).

O TJCE negou o seguimento desses dois últimos. Inconformada, a defesa protocolou em 9 de fevereiro deste ano um Agravo em Recurso Especial para tentar modificar a dosimetria da pena, para forçar a ida do caso ao STJ.

Esse último recurso, por exemplo, foi impetrado por Daniele Bezerra Santos, irmã de Deolane e tia do filho dela com "Bertim".

O Diário do Nordeste procurou Daniele, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria.

Relação de Deolane com o Ceará

Apesar de já ter negado, Deolane tem histórico de proximidade com pessoas ligadas ao PCC, como a cearense Francisca Alves da Silva, a 'Pretinha', cunhada de Marcos Willians Herbas Camacho, o 'Marcola', número 1 do PCC.

As duas já foram clicadas em fotos juntas, e Deolane chegou a receber dinheiro da conta de "Pretinha", além de ser suspeita de comprar bolsas de luxo roubadas.

O nome da influenciadora já foi citado em uma investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE), em uma operação que prendeu "Pretinha".

O relatório dessa investigação mostrou ainda que dois integrantes do PCC já haviam sido presos em um apartamento de luxo de Deolane Bezerra, em São Paulo, onde estavam morando.