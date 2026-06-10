Após morte de cabo, Elmano avalia mudanças em cursos extremos da PM no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou, nesta quarta-feira (10), em coletiva de imprensa no Palácio da Abolição, em Fortaleza, que o Comando da Polícia Militar estuda a possibilidade de mudar os critérios da seleção de candidatos para os cursos de resistência física e psicológica promovidos pela corporação.

A declaração foi dada após um militar morrer e outro passar mal durante uma marcha do Curso de Operações Táticas Rurais (Cotar) na terça-feira (9), em São Gonçalo do Amarante.

"Quero me solidarizar com a família [do cabo que morreu] e dizer que o Comando da Polícia Militar está refletindo, avaliando, e vai solicitar, inclusive, apoio da universidade para analisar o que podemos aperfeiçoar e se precisamos fazer algum tipo de filtro maior para aqueles que se colocam para fazer os cursos de maior intensidade", disse o governador.

De acordo com Elmano, o governo também deve consultar conselhos de Medicina para entender se é preciso ainda fazer alterações nos formatos dos cursos.

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Suspeita de rabdomiólise

Nesta terça, o cabo Anderson Weverton de Lima Nunes e o soldado David Carvalho Alves passaram mal durante uma marcha do Cotar, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os dois foram socorridos para unidades de saúde, mas Weverton não resistiu e morreu nesta quarta.

Legenda: O cabo Anderson Weverton morreu nesta quarta-feira (10). Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A suspeita é de que o policial militar tenha tido uma rabdomiólise, que consiste em uma lesão muscular caracterizada pela destruição das fibras musculares e que deixa a urina preta. Isso porque, com a ruptura do músculo, substâncias localizadas dentro das células são liberadas no sangue e podem sobrecarregar os rins, causando insuficiência renal.

Na coletiva de imprensa desta quarta, o governador Elmano afirmou que Weverton já havia participado de cursos semelhantes no âmbito da Polícia Militar e que não tinha sentido nada. Em nota, a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp-CE) lamentou a morte do cabo e informou que irá apurar as circunstâncias da morte do servidor.