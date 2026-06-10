Fortaleza tem redução de 70% nas mortes violentas; resultado é o melhor da série histórica

Os registros de mortes violentas seguem em queda no Ceará. De acordo com as estatísticas da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), Fortaleza e a Região Metropolitana são as regiões com índices de queda mais expressivos.

No último mês de maio, foram contabilizados 21 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) — que incluem homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio — na capital cearense.

O número é cerca de 70% menor do que maio de 2025 e, segundo o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, é o "melhor resultado da série histórica". No acumulado dos últimos cinco meses foram 125 mortes violentas em Fortaleza.

Os dados foram anunciados nesta quarta-feira (10), pelo governador do Estado, Elmano de Freitas, e demais autoridades das vinculadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A coletiva de imprensa aconteceu no Palácio da Abolição.

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"Agradeço a todos os homens e mulheres que fazem a Segurança Pública do Ceará... são conquistas importantes que nos incentivam a trabalhar ainda mais", destacou Elmano.

RANKING NACIONAL

O governador anunciou durante a coletiva que após uma sequência de reduções nas mortes, o Ceará deixa o ranking dos 10 estados mais violentos do País.

Conforme dados do Ministério da Justiça, no ano passado o Estado ocupava o topo da lista, e agora está na 11ª posição.

As estatísticas de janeiro a abril de 2026 apontam que o Ceará é o Estado do Brasil com maior redução de Crimes Violentos Letais e Intencionais.

No último mês de maio, Elmano tinha divulgado que Fortaleza deixou o ranking das 10 capitais mais violentas do Brasil.

O secretário titular da SSPDS, Roberto Sá, destaca que "o desafio é permanente" e que as reduções nos números "são consequência de muito trabalho".

"Usamos dados científicos, informações de Inteligência e trabalhamos muito para continuar nessa tendência de redução do crime" Secretário Roberto Sá Titular da SSPDS.

REGISTROS

Em todo o Estado, no último mês foram contabilizados 137 CVLIs. O número é 48,7% menor do que em igual período de 2025. No acumulado de janeiro a maio deste ano, foram 722 pessoas assassinadas.

VEJA DADOS POR REGIÃO:

(Acumulado de CVLIs janeiro a maio)

Fortaleza: 337 em 2025 / 125 em 2026

Região Metropolitana: 330 em 2025/ 112 em 2026

Interior: 531 em 2025 / 722 em 2026.

Quando considerado apenas último mês, a RMF foi a região com redução mais significa nas mortes violentas: 83,5%.