Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza tem redução de 70% nas mortes violentas; resultado é o melhor da série histórica

Foram 21 CVLIs registrados na capital cearense em maio de 2026. Redução na RMF é ainda maior.

Escrito por
e
Segurança
pefoce policia faixa isolamento viaturas policiais na rua.
Legenda: No último mês de maio, foram contabilizados 21 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) em Fortaleza.
Foto: Reprodução/TVM.

Os registros de mortes violentas seguem em queda no Ceará. De acordo com as estatísticas da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), Fortaleza e a Região Metropolitana são as regiões com índices de queda mais expressivos. 

No último mês de maio, foram contabilizados 21 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) — que incluem homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio — na capital cearense. 

O número é cerca de 70% menor do que maio de 2025 e, segundo o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, é o "melhor resultado da série histórica". No acumulado dos últimos cinco meses foram 125 mortes violentas em Fortaleza.

Os dados foram anunciados nesta quarta-feira (10), pelo governador do Estado, Elmano de Freitas, e demais autoridades das vinculadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A coletiva de imprensa aconteceu no Palácio da Abolição.

Veja também

teaser image
Segurança

Mulher é presa após ameaçar funcionários e atirar contra posto de saúde em Aracoiaba

teaser image
Segurança

Receita Federal apreende carga com R$ 300 mil em frascos de Mounjaro em Fortaleza

"Agradeço a todos os homens e mulheres que fazem a Segurança Pública do Ceará... são conquistas importantes que nos incentivam a trabalhar ainda mais", destacou Elmano. 

RANKING NACIONAL

O governador anunciou durante a coletiva que após uma sequência de reduções nas mortes, o Ceará deixa o ranking dos 10 estados mais violentos do País. 

Conforme dados do Ministério da Justiça, no ano passado o Estado ocupava o topo da lista, e agora está na 11ª posição.

As estatísticas de janeiro a abril de 2026 apontam que o Ceará é o Estado do Brasil com maior redução de Crimes Violentos Letais e Intencionais. 

No último mês de maio, Elmano tinha divulgado que Fortaleza deixou o ranking das 10 capitais mais violentas do Brasil.

O secretário titular da SSPDS, Roberto Sá, destaca que "o desafio é permanente" e que as reduções nos números "são consequência de muito trabalho".

"Usamos dados científicos, informações de Inteligência e trabalhamos muito para continuar nessa tendência de redução do crime"
Secretário Roberto Sá
Titular da SSPDS.

REGISTROS

Em todo o Estado, no último mês foram contabilizados 137 CVLIs. O número é 48,7%  menor do que em igual período de 2025. No acumulado de janeiro a maio deste ano, foram 722 pessoas assassinadas.  

VEJA DADOS POR REGIÃO:

(Acumulado de CVLIs janeiro a maio)

  • Fortaleza: 337 em 2025 / 125 em 2026
  • Região Metropolitana: 330 em 2025/ 112 em 2026
  • Interior: 531 em 2025 / 722 em 2026.

Quando considerado apenas último mês, a RMF foi a região com redução mais significa nas mortes violentas: 83,5%.

 

 

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
pefoce policia faixa isolamento viaturas policiais na rua.
Segurança

Fortaleza tem redução de 70% nas mortes violentas; resultado é o melhor da série histórica

Foram 21 CVLIs registrados na capital cearense em maio de 2026. Redução na RMF é ainda maior.

Emanoela Campelo de Melo e Matheus Facundo
Há 36 minutos
Campeão de vaquejada é morto a facadas após se negar a dividir prêmio. Homem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Segurança

Polícia identifica suspeito de matar vaqueiro a facadas em Quixeramobim; buscas continuam

O delegado destacou que quem tiver acobertando a fuga do suspeito também está cometendo um crime, de favorecimento pessoal.

Redação
Há 1 hora
Policiais militares em formação aparecem alinhados durante instrução em ambiente interno; em destaque, um agente usa boina vermelha e uniforme camuflado, enquanto outros integrantes do grupo o cercam. Ao lado, arte de luto com o texto “NOTA DE PESAR – 10.06.2026” e uma cruz, acompanhada do nome “Cabo PM Anderson Werventon de Lima Nunes”, com imagens de um policial militar em uniforme tático e boina vermelha segurando um fuzil.
Segurança

PM morre após ser internado por passar mal durante curso do Cotar no Ceará

O Cabo da PMCE Anderson Weverton de Lima Nunes faleceu na manhã desta quarta-feira (10).

Redação
Há 2 horas
Espingarda e munição apreendida em ação da GCM e Raio em Aracoiaba, no Ceará.
Segurança

Mulher é presa após ameaçar funcionários e atirar contra posto de saúde em Aracoiaba

Segundo os relatos, a suspeita chegou ao local intimidando funcionários e pessoas que estavamna unidade de saúde.

Redação
10 de Junho de 2026
Deolane com blusa azul sendo conduzida por policiais em área externa com escada e árvore ao fundo.
Segurança

Pai do filho de Deolane Bezerra e ex-cunhado da influencer cumprem pena por crimes no Ceará

A influenciadora consta como advogada do ex-companheiro em um processo criminal.

Matheus Facundo
10 de Junho de 2026
Empresário acusado de se aliar ao CV para controlar provedores na RMF agora é réu na Justiça do CE
Segurança

Empresário acusado de se aliar ao CV para controlar provedores na RMF agora é réu na Justiça do CE

Testemunhas devem ser ouvidas no próximo dia 9 de julho.

Emanoela Campelo de Melo
09 de Junho de 2026
Apreensão da Receita Federal mostra dezenas de frascos de Mounjaro pequenos, organizados em caixas brancas e estojos pretos sobre uma bancada metálica, com placa ao fundo escrita Receita Federal – Aduana Customs.
Segurança

Receita Federal apreende carga com R$ 300 mil em frascos de Mounjaro em Fortaleza

Toda a mercadoria será destruída.

Redação
09 de Junho de 2026
Dadá teve uma infância difícil, foi criado pelos avós e começou cedo a trabalhar para sobreviver.
Segurança

Amigo de vaqueiro morto tentou conter suspeito, mas homem fugiu de moto em Quixeramobim

Vaqueiro tinha sonho de ter os próprios cavalos e construir a vida na vaquejada.

João Lima Neto
09 de Junho de 2026
Fachada moderna do prédio do MPCE (Ministério Público do Ceará), com arquitetura contemporânea, vidro e parede clara, sob céu azul em Fortaleza.
Segurança

'Pedágio ilegal': MPCE deflagra operação contra grupo que extorquia comerciantes em Itapiúna

A investigação desvendou que os criminosos obrigavam pagamentos entre R$ 50 a R$ 1 mil a donos de comércio no município cearense.

Matheus Facundo
09 de Junho de 2026
Pátio e estacionamento com vagas demarcadas em frente a um conjunto de prédios residenciais ou de apartamentos em bairro planejado, sob céu nublado.
Segurança

Dupla é condenada por matar morador que se recusou a sair de casa sob ameaça

As sentenças somadas chegam a mais de 68 anos de prisão.

Redação
09 de Junho de 2026
A última imagem registrada da vítima ao lado dos suspeitos que forjavam uma operação policial
Segurança

PM acusado de raptar e matar homem em Fortaleza é solto após diagnóstico de esquizofrenia

O homem passa a cumprir a pena em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

Geovana Almeida*
09 de Junho de 2026
dois criminosos fazendo apologia ao CV
Segurança

Justiça condena aliados do 'Skidum', líder máximo do CV no Pirambu

A dupla foi sentenciada a mais de 30 anos de prisão.

Geovana Almeida*
08 de Junho de 2026
Fachada da sede da PRF em Fortaleza.
Segurança

PRF reforma prédio na BR-116 e inaugura 'nova sede' em Fortaleza

Foram investidos mais de R$ 28 milhões na obra, segundo o órgão.

Matheus Facundo e Luana Severo
08 de Junho de 2026
As duas jovens estavam em um veículo Jeep Compass, que foi baleado por criminosos
Segurança

Justiça solta acusados de matar duas amigas em Fortaleza após mais de um ano presos

A mãe de uma das vítimas defendeu os acusados.

Geovana Almeida*
08 de Junho de 2026
Campeão de vaquejada é morto a facadas após se negar a dividir prêmio. Homem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Segurança

Campeão de vaquejada é morto a facadas após discussão por prêmio em Quixeramobim

Ele foi atingido por golpes na região da virilha e do ombro.

Redação
08 de Junho de 2026
Morte de animal foi comunicada por funcionária. A polícia chegou ser acionada ao local.
Segurança

Responsável por petshop onde buldogue morreu diz que veterinária tentou reanimar animal

Buldogue não chegou a tomar banho e permaneceu no mesmo canil desde a chegada ao estabelecimento.

João Lima Neto
08 de Junho de 2026
socorro policial aeronaveo helicoptero.
Segurança

Motorista envolvido em crime de trânsito que deixou policial gravemente ferido no Ceará é preso

Vítima foi resgatada por helicóptero da Ciopaer.

Redação
07 de Junho de 2026
Morte de animal foi comunicada por funcionária. A polícia chegou ser acionada ao local.
Segurança

Buldogue francês morre por asfixia em gaiola de pet shop de Fortaleza; tutor aciona Polícia

Caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil, neste sábado (6).

João Lima Neto
06 de Junho de 2026
Segurança

Líder do PCC vai a júri popular por ordenar execução de mãe e filha em Fortaleza

O crime aconteceu há 13 anos e foi encomendado de dentro da prisão.

Redação
06 de Junho de 2026
Foto da entrada do IJF para ilustrar matéria onde suspeito escoltado foge do IJF.
Segurança

Suspeito escoltado por policiais militares foge do IJF; é a segunda fuga da unidade neste ano

Homem fugiu durante procedimentos de alimentação e assepsia, momento em que estava sem algemas.

Bergson Araujo Costa
05 de Junho de 2026