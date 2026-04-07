Ceará tem redução de 44,9% nos homicídios em março; melhor resultado da série histórica

O Ceará teve uma redução de 44,9% nos homicídios neste último mês de março, em relação ao mesmo mês do ano passado, e atingiu o melhor resultado da série história do monitoramento de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). A maior redução ocorreu em Fortaleza, que reduziu os assassinatos em 64,5%.

Os dados divulgados em coletiva de imprensa pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mostram que os CVLIs (homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) no mês de março saíram de 254 em 2024 para 140 em 2026. As demais regiões com redução neste terceiro mês do ano foram a Metropolitana (54,8*%) e o Interior Norte (48,4%)

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Durante a apresentação dos dados, o governador Elmano de Freitas destacou que a contínua nos indicadores criminais é fruto do avanço do trabalho dos serviços de Inteligência e do aumento da presença policial. 'Redução de crimes não é por decisão boazinha de bandido' e sim pela 'bravura dos policiais',

"Eu quero destacar que isso é resultado especialmente de termos contratado mais de 2 mil policiais militares, mais de 420 policiais civis, mais de 150 peritos forenses, investimento e equipamentos para Perícia Forense, aumentado profissionais de Inteligência de 131 para 840 e de poder integrar essas forças. [...]", pontuou o chefe do Executivo estadual.

Elmano disse ainda "lamentar quem acha que redução de crime é por decisão 'boazinha de bandido'", e frisou que os resultados positivos para a segurança pública são pela "bravura dos policiais".

"[...] Não é porque alguém acha que que teve uma conversa de facção criminosa com outra. Bandido conversando com bandido continua sendo bandido e tentando praticar crime", destacou o governador.

Os resultados também foram positivos em relação aos homicídios ocorridos no primeiro trimestre do ano. Todo o Ceará apresentou queda de 35,3% em relação ao ano anterior, enquanto Fortaleza diminiu em 58% as mortes violentas no meses de janeiro, fevereiro e março.

A Região Metropolitana de Fortaleza também foi destaque no trimestre, e terminou março com 51,9% homicídios a menos. Os dados são extraídos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

Conforme o secretário da Segurança, Roberto Sá, o Ceará teve avanços significativos no combate às organizaçõs criminosas, com foco em estratégias de inteligência e "capacidade, profissionalismo e coragem" das forças de segurança.

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Roubos e furtos também apresentam redução

Houve também diminuição dos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), que são os roubos, execeto os que resultam em morte. O Estado apresentou uma queda de 46,2% nas ocorrências no mês de março, comparado a 2025, saindo de 2.539 em 2025 para 1.365 neste ano.

Fortaleza e Região Metropolitana apresentaram a queda mais expressiva, com 45,2% e 67,7%, respectivamente.

Em relação ao crime de furto, o Ceará teve redução de 16,6% nas ocorrências neste mês, saindo de 4.526 registros em 2025 para 3.774 em 2026.