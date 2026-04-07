Polícia apreende 182 quilos de maconha escondidos em refrigerador em Fortaleza
A maior apreensão de drogas do ano no Estado aconteceu no bairro Henrique Jorge.
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) interceptou 182 quilos de maconha em uma residência no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. A ofensiva, registrada na última terça-feira (31), se tornou a maior apreensão de drogas, deste ano, realizada pela corporação.
Ao todo, 252 tabletes foram encontrados. Eles estavam escondidos em um aparelho refrigerador, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
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As investigações apontam ainda que o material teria vindo de outro Estado, fruto do tráfico. Mesmo com a interceptação dos entorpecentes, nenhum suspeito foi preso.
A Polícia informou que mais investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e capturar todos os envolvidos na ação criminosa.