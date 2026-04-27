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Passageiro mostra órgão genital a mulher e acaba preso em estação do Metrofor, em Maracanaú

Suspeito de importunação sexual tem antecedentes criminais por violência doméstica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
foto do Metrofor com letreiro da estação C. Benevides.
Legenda: Importunação ocorreu no trecho entre as estações Carlito Benevides e Maracanaú.
Foto: Divulgação/Metrofor.

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma mulher de 40 anos em uma estação da Linha Sul do Metrofor, em Maracanaú, na manhã desta segunda-feira (27).

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a ação criminosa ocorreu no interior de um vagão no trecho entre as estações Carlito Benevides e Maracanaú. A corporação foi acionada para a ocorrência por volta das 10h30. 

A vítima relatou aos policiais que o homem expôs o órgão genital e praticou ato obsceno em sua direção. Ele teria utilizado uma bolsa para tentar encobrir a prática criminosa, mas uma testemunha confirmou a versão apresentada pela vítima.

O homem já havia sido contido por seguranças do sistema metroviário quando os policiais militares efetuaram a prisão do suspeito na estação Maracanaú.

Autuado em flagrante

Conforme a PMCE, ele foi autuado em flagrante por importunação sexual e está à disposição da Justiça.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú, unidade responsável pelas investigações, após denúncia de usuárias do transporte. Segundo a PMCE, o suspeito já tem antecedentes criminais por violência doméstica.

 

 

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