Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Justiça condena aliados do 'Skidum', líder máximo do CV no Pirambu

A dupla foi sentenciada a mais de 30 anos de prisão.

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
Segurança
dois criminosos fazendo apologia ao CV
Legenda: Diversas fotos da dupla em festas, praias e confraternizações foram apuradas durante a investigação.
Foto: Reprodução.

Apontados como "parceiros" de um dos criminosos mais perigosos do Estado, conhecido como "Fiel" ou "Skidum", dois homens foram condenados pela Justiça do Ceará.

Os condenados foram identificados como Romário Pereira de Sousa, sentenciado a mais de 20 anos de prisão, e Pedro Henrique Nogueira Pereira Leal, condenado a cerca de 11 anos.

Segundo a investigação, a dupla recebia ordens do líder para atuar no tráfico de drogas e em crimes que incluíam a execução de policiais militares.

A dupla integrava a facção Comando Vermelho (CV) e atuava nos bairros Pirambu, Carlito Pamplona e Barra do Ceará.

Segundo a investigação, essas áreas são lideradas pelo cearense Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como "Fiel" ou "Skidum".

Os parceiros do "Fiel" foram condenados pelos crimes de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

A Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza publicou a sentença no dia 5 de maio de 2026.

Veja também

teaser image
Segurança

Suspeito escoltado por policiais militares foge do IJF; é a segunda fuga da unidade neste ano

teaser image
Segurança

Líder do PCC vai a júri popular por ordenar execução de mãe e filha em Fortaleza

teaser image
Segurança

Justiça do CE mantém prisão de vendedora suspeita de integrar CV e atuar em ataques com drones

Romário Pereira já possuía extensa ficha criminal, e Pedro Henrique estava foragido após ter participado do assassinato de um policial militar no bairro Pirambu, em janeiro de 2025.

Já o líder do grupo, o "Fiel", foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em abril de 2026, pelo crime de integrar organização criminosa.

Apesar de ter sido absolvido neste processo, Carlos Mateus segue como réu em outros 11 processos na Justiça do Ceará.

As defesas dos réus condenados não foram localizadas, mas o espaço segue aberto para futuras manifestações.

Armas, drogas e fotos com líder do CV

O primeiro passo da investigação que resultou na condenação de Romário Pereira de Sousa partiu de uma denúncia anônima.

Na mensagem, enviada por WhatsApp, a fonte informava que o homem era integrante do CV com forte atuação nos bairros Carlito Pamplona e Pirambu.

Romário já tinha antecedentes por roubo, receptação, porte de drogas e tráfico de entorpecentes, mas estava solto quando as investigações mais recentes tiveram início.

"O investigado exerceria papel de destaque no tráfico de entorpecentes na região do grande Pirambu", acrescenta a denúncia.

Segundo a investigação, Romário teria começado a atuar de forma mais estruturada no tráfico de drogas a partir do ano de 2019.

Depois de cinco anos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas em um local conhecido como "Beco do Siri", situado no bairro Carlito Pamplona, mas logo foi solto.

As autoridades definem o local como ponto de difícil acesso para as forças policiais devido ao rígido controle territorial da facção.

Segundo o relatório, os criminosos abordam e fiscalizam as pessoas que entram no beco, que funciona "simultaneamente como ponto de venda de drogas e como refúgio para integrantes da facção".

criminosos falando sobre drogas em mensagens de whatsapp
Legenda: Transcrição de áudio enviado por Romário Pereira de Sousa.
Foto: Reprodução.

Após ser solto, Romário passou a ser monitorado pelas forças de segurança, que captaram imagens do homem novamente no "Beco do Siri". O ambiente é marcado por inscrições nas paredes e colunas que fazem alusão direta ao CV e suas lideranças.

Chefes do CV são homenageados no "Beco do Siri"

Em uma das paredes, é possível ler a frase "Biú Eterno", que homenageia um antigo líder da facção no Pirambu chamado Fábio de Almeida Maia, o "Biú".

O líder foi morto durante uma operação policial realizada no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, em 2024.

Na época, diversas homenagens foram prestadas ao homem e os estabelecimentos comerciais do Pirambu foram forçados a fechar as portas por dias em "respeito" ao falecimento da liderança.

Além dessa inscrição, outra pichação característica do "Beco do Siri" diz: "É o Lampião RJ", em referência a Max Miliano Machado da Silva, o "Lampião", apontado como uma das maiores lideranças do CV no Ceará.

O "Lampião" está atualmente preso em uma penitenciária federal de segurança máxima localizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Outras frases como "Tropa do Fiel" e "CV" também podem ser vistas nas paredes do beco.

Romário Pereira confirmou que tirou fotos no local, mas negou ter intenção de fazer apologia ao crime. O réu, preso em junho de 2025, contou que mora no local e por isso costuma frequentá-lo, e que, apesar de já ter sido preso anteriormente, não integrava a facção.

As investigações descobriram também um perfil nas redes sociais por onde o homem compartilhava fotos cercado por armas, drogas e criminosos foragidos — dentre eles, o "Fiel" e Pedro Henrique Nogueira Pereira Leal.

Acusado de matar policial com faca na nuca

Pedro Henrique Nogueira Pereira Leal é apontado como um dos responsáveis pelo homicídio que vitimou o subtenente da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) Francisco Ricardo Silveira Neto em janeiro de 2025, no bairro Pirambu.

colete
Legenda: A perícia encontrou 11 perfurações no colete balístico que o PM usava.
Foto: Reprodução.

Na ocasião, o militar foi executado com diversos disparos de arma de fogo e foi encontrado com uma faca cravada na região da nuca.

Um dos criminosos presos pelo crime confessou que a faca cravada fazia referência à "Tropa do Açougueiro", responsável pelo ataque.

As investigações identificaram quatro criminosos envolvidos no assassinato. Pedro Henrique foi o último a ser preso, em julho de 2025.

Enquanto permanecia foragido, as autoridades encontraram diversas fotos do homem na companhia de Romário Pereira.

Pedro Henrique é identificado nas imagens por meio de uma tatuagem de rosa localizada na mão. Nas publicações, ele aparece em confraternizações, festas e barracas de praia, enquanto era procurado pelo crime brutal.

Segundo o relatório, Romário "seria o responsável por fornecer abrigo ao foragido sempre que a polícia realizava diligências com o objetivo de efetuar sua prisão".

As investigações apontaram também que Pedro Henrique já esteve escondido no Rio de Janeiro junto a lideranças da facção e que, inclusive, teria participado de ações contra agentes de segurança pública no estado.

Diferente de Romário, descrito apenas como executor local do tráfico de drogas, Pedro Henrique é apontado como um dos chefes de "maior influência e prestígio" dentro do Pirambu.

Pedro Henrique negou todas as acusações. O homem admitiu somente que já havia sido preso outras duas vezes por porte de arma e por receptação.

Durante sua prisão, a equipe tática também apreendeu uma arma de fogo que, segundo ele, seria utilizada apenas para "se proteger".

*Estagiária supervisionada pela jornalista Bruna Damasceno.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
dois criminosos fazendo apologia ao CV
Segurança

Justiça condena aliados do 'Skidum', líder máximo do CV no Pirambu

A dupla foi sentenciada a mais de 30 anos de prisão.

Geovana Almeida*
Há 33 minutos
Fachada da sede da PRF em Fortaleza.
Segurança

PRF reforma prédio na BR-116 e inaugura 'nova sede' em Fortaleza

Foram investidos mais de R$ 28 milhões na obra, segundo o órgão.

Matheus Facundo e Luana Severo
Há 1 hora
As duas jovens estavam em um veículo Jeep Compass, que foi baleado por criminosos
Segurança

Justiça solta acusados de matar duas amigas em Fortaleza após mais de um ano presos

A mãe de uma das vítimas defendeu os acusados.

Geovana Almeida*
08 de Junho de 2026
Campeão de vaquejada é morto a facadas após se negar a dividir prêmio. Homem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Segurança

Campeão de vaquejada é morto a facadas após discussão por prêmio em Quixeramobim

Ele foi atingido por golpes na região da virilha e do ombro.

Redação
08 de Junho de 2026
Morte de animal foi comunicada por funcionária. A polícia chegou ser acionada ao local.
Segurança

Responsável por petshop onde buldogue morreu diz que veterinária tentou reanimar animal

Buldogue não chegou a tomar banho e permaneceu no mesmo canil desde a chegada ao estabelecimento.

João Lima Neto
08 de Junho de 2026
socorro policial aeronaveo helicoptero.
Segurança

Motorista envolvido em crime de trânsito que deixou policial gravemente ferido no Ceará é preso

Vítima foi resgatada por helicóptero da Ciopaer.

Redação
07 de Junho de 2026
Morte de animal foi comunicada por funcionária. A polícia chegou ser acionada ao local.
Segurança

Buldogue francês morre por asfixia em gaiola de pet shop de Fortaleza; tutor aciona Polícia

Caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil, neste sábado (6).

João Lima Neto
06 de Junho de 2026
Segurança

Líder do PCC vai a júri popular por ordenar execução de mãe e filha em Fortaleza

O crime aconteceu há 13 anos e foi encomendado de dentro da prisão.

Redação
06 de Junho de 2026
Foto da entrada do IJF para ilustrar matéria onde suspeito escoltado foge do IJF.
Segurança

Suspeito escoltado por policiais militares foge do IJF; é a segunda fuga da unidade neste ano

Homem fugiu durante procedimentos de alimentação e assepsia, momento em que estava sem algemas.

Bergson Araujo Costa
05 de Junho de 2026
Movimentação de pessoas e motocicletas em rua de terra no bairro Conjunto João Pinto, em Pedra Branca, Ceará, onde uma adolescente foi morta.
Segurança

Adolescente de 15 anos é morta a tiros em Pedra Branca, no interior do Ceará

O corpo da jovem foi achado em frente a uma casa, nesta quinta (4).

Redação
04 de Junho de 2026
policia viatura
Segurança

Briga de irmãos e homicídio a facadas: suspeito é preso em Parambu, Ceará

A vítima tinha 19 anos.

Redação
04 de Junho de 2026
policia viatura policial suspeito
Segurança

Casal é preso por matar idoso em Caucaia

O corpo da vítima estava com sinais de violência e em avançado estado de decomposição.

Redação
04 de Junho de 2026
caminhao viaturas carga.
Segurança

Motos elétricas da China avaliadas em R$ 1,2 milhão são apreendidas no Ceará

A carga veio de São Paulo e tinha como destino final de Teresina, Piauí.

Redação
04 de Junho de 2026
forum fachada tjce poder judiciario placa.
Segurança

Justiça do CE mantém prisão de vendedora suspeita de integrar CV e atuar em ataques com drones

Isadora Inácio Pereira está presa desde o último mês de abril.

Redação
04 de Junho de 2026
Foto de mapa e apreensões.
Segurança

80 kg de cocaína são apreendidos em navio no litoral do Ceará

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pelo envio.

Redação
03 de Junho de 2026
Imagem da farda de um policial civil para ilustrar matéria sobre homem é encontrado morto em Caucaia.
Segurança

Corpo de homem com lesões de faca é encontrado em Caucaia

Caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia do DHPP do município.

Redação
03 de Junho de 2026
Dois policiais militares de costas e suspeito no meio, entre eles, com imagem borrada.
Segurança

Pai incendeia casa com filhos dentro para forçar ex a reatar relacionamento, no CE

O suspeito possui antecedentes por violência doméstica e era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Redação
03 de Junho de 2026
juri mp pessoas plenario sessao forum
Segurança

Marido acusado de matar contadora Kaianne é condenado a 41 anos de prisão

O professor Leonardo Nascimento Chaves foi condenado por ordenar a morte da esposa em 2023.

Emanoela Campelo de Melo e Matheus Facundo
03 de Junho de 2026
forum fachada homem saindo andando calçada.
Segurança

Júri inocenta acusado de homicídio na área do Mangue 937 em Fortaleza

O crime aconteceu há pouco mais de uma década.

Emanoela Campelo de Melo
03 de Junho de 2026
PM do RN morre em acidente de motocicleta em Fortaleza; veja vídeo
Segurança

PM do RN morre em acidente de motocicleta em Fortaleza; veja vídeo

Agente tinha 51 anos e no Instagram compartilhava conteúdos motivacionais.

Redação
02 de Junho de 2026